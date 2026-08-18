上半年上市公司大陸投資收益創新高 這家大黑馬首超台積電躍第二名
上市公司上半年獲利創下3.42兆元新高的同時，在中國大陸的投資收益也明顯回升。CRIF中華徵信所統計上半年上市公司大陸投資收益累計衝上2,899.48億元刷新歷史新高紀錄，年成長11.12％。其中鴻海（2317）以1,176.18億元蟬聯收益首位，占全體上市公司總收益四成以上，另台光電（2383）成大黑馬，名次首度超越台積電（2330）躍居第二名。
回顧近五年，CRIF指出，上市公司上半年中國大陸投資收益在2022年與2023年曾適逢全球供應鏈重組、通膨及升息等宏觀經濟打擊，成長率分別衰退12.91％與13.26％，2023年上半年投資收益更一度跌破2,000億大關（僅1,949.43億元）。
不過，自2024年起受惠AI晶片與伺服器升級潮、電子產業庫存去化結束，開始觸底上升，2024年上半年大幅成長22.59％至2,389.87億元。此高成長維持2025與2026年，今年上半年更直逼2,900億元大關，顯示既有大陸生產基地仍對部分科技廠商獲利有所貢獻。
個別母公司表現方面，今年上半年由鴻海以1,176.18億元續蟬聯中國大陸投資收益首位。僅鴻海一家就占全體上市公司總收益40.57％，年增率高達27.85%。大者恆大趨勢依舊無法撼動。
值得注意的是，AI概念股的台光電表現突出，因高階無鹵材料及伺服器板材需求旺盛，上半年中國投資收益衝上255.50億元，年增率高達130.29%，名次也首度超越台積電的207.41億元，躍居第二名。第四名由民生消費龍頭統一連莊，收益121.1億元，年增率11.71％。第五名為臻鼎-KY（4958）的84.63億元。
此外，本次前十名榜單中殺出多匹黑馬。傳產巨頭南亞（1303）在經歷過去的石化景氣低迷後，今年因轉投資電子材料與補庫存效益噴發，中國投資收益達50.08億元，年增率高達370.93%，排名從去年第42名暴衝至第8名。半導體封測龍頭日月光投控（3711）與散熱大廠奇鋐（3017）也分別繳出82.26％與79.28％的高成長，挺進前十強。
CRIF指出，儘管全球地緣政治與供應鏈移轉持續，且上半年台灣核准對中國大陸投資金額下滑至僅剩4億美元，但上市公司中國大陸投收益創新高的數據顯示在對岸經營多年的高效率製造基地與研發聚落，依然展現出至今無法完全替代的供應鏈優勢。透過技術升級與製程精進，台廠大陸子公司成功將「低價代工」轉型為「高附加價值核心組件製造」，進而回饋給台灣母公司，聯手寫下今年上半年亮麗的成績單。
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