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亞智科技完成跨尺寸面板級封 ECD量產布局搶攻FOPLP先進封裝商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
亞智科技總經理林峻生宣布已完成全球首創完整尺寸ECD生產平台，卡位FOPLP／CoPoS先進封裝商機。記者簡永祥／攝影
亞智科技總經理林峻生宣布已完成全球首創完整尺寸ECD生產平台，卡位FOPLP／CoPoS先進封裝商機。記者簡永祥／攝影

半導體面板級封裝設備Manz亞智科技今（18）日宣布，已率先完成 310 mm、510 mm及 700 mm 跨尺寸的 ECD（電化學沉積，Electrochemical Deposition）與濕製程設備量產平台布局，成為台廠唯一與國際大廠相抗衡，卻是唯一提供全尺寸面板級扇形封裝（FOPLP或CoPoS）的廠商。

Manz亞智科技總經理林峻生表示，面板級封裝優勢在於「化圓為方」，可降低晶圓邊角面積浪費，目前 700×700mm規格已在部分成熟扇形封裝 （Fan-Out）應用量產，310mm則開始有客戶評估轉向面板級的2.5D封裝。

林峻生指出，目前面板級封裝分為兩大應用市場，分別是 FOPLP 和 CoPoS，前者主要市場用在電源管理晶片（ PMIC）、RF（ 射頻）、微控制器（MCU）、低軌衛星等；CoPoS 則主要用於 AI GPU/HPC、ASIC 等市場。目前亞智科技以 ECD 為核心，整合清洗、顯影、蝕刻及剝膜等關鍵化學濕製程，推出 Omni 310、Omni 510 及 Omni 700 面板級封裝RDL製程設備解決方案，建構具高度擴充性的 RDL 製程平台，提升先進封裝製造的量產彈性，因應不同基板尺寸所帶來的製程整合挑戰。

林峻生說，政府近年推動半導體設備國產化，亞智科技也獲得政府評選科專補助對象之一。而亞智科技面板級封裝ECD設備出貨已超過50台，其中700×700mm 占比就超過一半，510mm 居次，310mm 則是近年需求快速升溫的新尺寸；出貨區域台灣逾一半，其他則包括歐洲、美國、日本、中國、馬來西亞、越南。林峻生表示，雖然目前 310mm 相當熱門，但長期主流尺寸應仍是 510×515 mm，不過預估放量 要到2028年。

看好為面板級扇出型封裝將成為下一波先進封裝應用大幅成長，亞智科技也計畫計畫明年6月登錄興櫃，將是繼德國MANZ收購下市，去年透過管理層收購後重組台灣、中國及印度業務後，規畫2028年重新上櫃。

林峻生表示，半導體封裝已朝向更大封裝尺寸、更高互連密度及更高量產效率發展，這將是面板級封裝實現商業化的關鍵。AI驅動的面板級封裝與異質整合，正加速 RDL 成為新一代封裝架構的重要製造基礎，也對設備的尺寸擴展、製程整合與量產能力提出更高要求。

林峻生強調，Manz亞智科技深耕印刷電路板（ PCB）、IC載板、顯示面板及半導體封裝產業40年，累積深厚的基板處理與晶圓重布層（RDL ）製程設備整合經驗，可協助客戶因應不同封裝架構、基材及量產規模的需求，實現更具效率與經濟效益的製造，這也是亞智科技能與國際大廠相抗衡的核心基礎。

面板 布局

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