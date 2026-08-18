元太攜手JR東海廣告公司合作於東京車站導入全彩電子紙看板

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技18日宣布，與日本JR東海（東海旅客鐵道）集團旗下廣告公司JR東海Agency（日文原名：株式会社JR東海エージェンシー，簡稱 JTA）合作，於日本最繁忙的鐵路交通樞紐之一東京車站，展開全彩電子紙看板試行計畫。

此次驗證自即日起進行至2027年3月，採用E Ink Spectra 6™技術平台的電子紙看板，評估全彩電子紙看板如何協助交通廣告媒體數位轉型，同時提升日本繁忙鐵路運輸系統的廣告營運效率。

隨著人力短缺問題日益嚴重，以及廣告媒體持續朝向數位化發展，鐵道營運商及其廣告代理商正積極尋求取代傳統紙本海報的數位解決方案。電子紙看板可透過遠端更新顯示內容，且僅在畫面更新時耗電，可大幅降低紙本廣告更換所需的人力時間與維護成本，同時兼具數位化管理優勢與便利性，並減少傳統紙張廣告所產生的資源浪費與環境負擔。

這次驗證計畫將於東京車站部分區域，將既有紙張廣告看板更換為採用 E Ink Spectra 6™ 的全彩電子紙看板，系統整合與整機解決方案分別由達擎（AUO Display Plus）及 夏普（Sharp）提供。設置地點包括：

● 八重洲南口（Yaesu South Exit）

• 達擎AUO Display Plus 31.5 吋AecoPost

• 夏普Sharp A2 尺寸ePoster

● 日本橋口（Nihonbashi Exit）

• 達擎AUO Display Plus 31.5 吋 AecoPost

上述區域每日往來人流約達10萬人次（僅統計 JR 東海旅客，2024 年度），是具備高人流、高曝光的指標應用場域，適合作為驗證商用全彩電子紙看板在交通廣告應用上的可行性與效益。若本次計畫達成預期目標，JTA預計將加速評估於JR東海所屬各車站導入電子紙看板的可行性。

E Ink元太科技總經理洪集茂表示：「此次驗證計畫再次展現電子紙能夠支持交通廣告邁向更永續的發展方向。我們將持續與系統整合夥伴密切合作，推動電子紙廣告看板成為交通運輸產業中更具吸引力的廣告媒體解決方案。」