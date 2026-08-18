CounterPoint調查 摺痕改善與輕薄設計 折疊手機迎新一波成長

研調機構Counterpoint旗下研究團隊Counterpoint Research最新折疊手機研究，隨著折痕控制、機身重量及螢幕設計持續改善，全球折疊手機市場正迎來新一波成長。預估2026年全球折疊手機出貨量將年增21%；折疊手機面板出貨量則預計成長24%至2,750萬片，面板營收年增48%至44億美元。

Counterpoint Research指出，隨著折疊手機技術日趨成熟，市場競爭正從「能否可靠折疊」轉向更接近傳統旗艦手機的使用體驗，其中摺痕、重量、厚度與耐用度成為影響消費者採用的重要因素。

目前品牌與供應鏈正從超薄玻璃（UTG）、光學透明膠（OCA）、支撐結構、鉸鏈及材料工程等多方面改善折痕。三星（Samsung）最新Flex Titanium架構即透過鈦合金薄膜與支撐結構，強化螢幕支撐及改善折痕表現。

Counterpoint Research分析師Enze Qi 表示，未來折疊螢幕競爭將不再取決於單一材料或零組件，而是玻璃、黏著材料、支撐結構、鉸鏈與製造精度的整體系統整合能力。

產品體驗的提升正逐步轉化為市場需求。Counterpoint Research觀察，Samsung Galaxy Z8系列全球預購量較上一代增加逾30%，其中Fold8在多數主要市場成為預購主力。韓國市場七天預購量達144萬支，較前代增加近39%；美國Fold8預購量亦較前代增加約30%，歐洲主要市場則有逾20%的增幅。

更值得關注的是，Fold8更輕薄、更寬幅的設計正吸引更多傳統直立型手機用戶。韓國SK Telecom數據顯示，約62%的新款折疊手機預購者原先使用直板智慧型手機，較上一代提高10個百分點，反映折疊手機的吸引力正逐步突破既有用戶圈，向更廣泛的消費族群延伸。