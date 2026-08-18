仁寶2025年永續報告書出爐 邁向2050淨零目標邁進

仁寶（2324）發布《2025永續報告書》，完整揭露公司於永續治理、氣候行動、綠色創新、人才發展、永續供應鏈及社會共融等面向的推動成果。2025年仁寶持續深化ESG治理與低碳轉型，以具體行動穩健朝2050淨零目標邁進。

在永續治理方面，仁寶2025年S&P Global CSA Score達89分，並榮獲TCSA台灣企業永續獎「台灣永續報告書白金獎」、「台灣百大永續典範企業獎」及「永續供應鏈領袖獎」等肯定。2026年永續表現再獲國際肯定，入選《2026年標普全球永續年鑑》，名列THQ（電腦、周邊與辦公電子設備）Top 5％，展現仁寶持續精進永續治理與企業韌性的成果。

執行副總暨永續長彭聖華表示：「仁寶持續將永續理念融入企業營運與價值鏈管理，從氣候行動、綠色創新、人才發展到供應鏈合作，以具體行動回應全球永續挑戰。未來，我們將持續攜手各界夥伴，深化低碳轉型與永續創新，共同打造更具韌性與競爭力的永續未來。」

氣候與環境行動方面，2025年仁寶個體財務報表邊界之範疇一及二溫室氣體排放較前一年減少33.5％，再生能源占總能源使用量57.2％，持續推進營運減碳與能源轉型，並依循IFRS S2深化氣候治理與風險管理。資源循環方面，廢棄物掩埋率降至1.69％，達成極低掩埋率表現，昆山及越南廠區分別取得UL 2799白金級與金級認證。

綠色產品方面，62項創新案中56％採用回收比例超過40％的再生塑料，並持續深化循環材料創新；其中，仁寶研發之牡蠣殼再生工程塑膠材料OysterPlas已導入客戶產品並商品化，榮獲iF Design Award、CES Innovation Award、Computex Best Choice Award及Red Dot Design Award等國際肯定，展現仁寶在循環材料領域的創新實力與國際影響力。

仁寶亦持續打造多元共融職場並深化供應鏈永續管理。2025年全球女性員工占比達41.05％、女性主管占比達31.18％；全年完成85家供應商ESG／RBA稽核，較前一年大幅成長，並持續推動ONE+N電子業淨零加速計畫，累積減碳達14,761 tCO₂e，攜手供應鏈提升氣候韌性與永續管理能力。