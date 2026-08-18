TrendForce：五大NAND Flash合計第2季營收季增77% 美光排名升至第三

TrendForce最新NAND Flash產業研究，2026年第2季AI server拉貨力道維持穩健，尤其enterprise SSD需求旺盛，導致整體NAND Flash市場供不應求，原廠得以藉由議價機制大幅調漲產品平均銷售單價（ASP）。在已上市NAND Flash品牌中，前五大業者合計營收季增77%，達688.7億美元。

展望第3季營收概況，儘管智慧手機、PC終端因BOM cost墊高推升整機售價，動能較弱，AI server對enterprise SSD需求持續旺盛，加上原廠普遍優先投入資本支出於DRAM/HBM，NAND Flash新增產能有限，預期第3季ASP將繼續支撐產業總額成長。

分析第2季前五大NAND Flash品牌營收情況，龍頭廠三星（Samsung）受惠於AI server需求拉升NAND Flash產品ASP，且enterprise SSD出貨占比持續提高，大幅改善獲利能力，單季營收成長至近230.6億美元，季增70.7%。但因同業營收成長速度更快，三星第2季市占率小幅下降至29.3%。

營收第二名為SK海力士集團（SK hynix Group）（含SK hynix及Solidigm），得益於321L製程持續放量，以及Solidigm大容量QLC enterprise SSD訂單暢旺，ASP攀升帶動其NAND Flash營收季增89.5%，突破142.7億美元，營業利益率也再創新高。

美光（Micron）同樣因ASP顯著成長，NAND Flash營收達118.5億美元，季增幅高達99.2%，為前五大品牌最高，排名也上升至第三名。

營收第四名為鎧俠（Kioxia），受惠於NAND Flash價格維持高漲，且BiCS8產出持續放量，營收、獲利雙雙走高，營收季增79.9%，上升至107.2億美元左右，市占微幅下降至13.6%。

晟碟（SanDisk）第2季ASP雖然同樣獲AI需求帶動，然因位元出貨動能相對保守，營收季成長幅度為50.7%，達到近89.7億美元，整體成長步調落後同業。