TrendForce：第2季全球前五大NAND品牌合計營收688.7億美元 季增77%
根據TrendForce最新NAND Flash產業研究，2026年第2季AI server拉貨力道維持穩健，尤其enterprise SSD需求旺盛，整體NAND Flash市場供不應求，原廠得以藉由議價機制大幅調漲產品平均銷售單價(ASP)。因此，在已上市NAND Flash品牌中，前五大業者合計營收季增77%，達688.7億美元。
展望第3季營收概況，儘管智慧手機、PC終端因BOM cost墊高推升整機售價，動能較弱，AI server對enterprise SSD需求持續旺盛，加上原廠普遍優先投入資本支出於DRAM/HBM，NAND Flash新增產能有限，預期第3季ASP將繼續支撐產業總額成長。
分析第2季前五大NAND Flash品牌營收情況，龍頭廠Samsung受惠於AI server需求拉升NAND Flash產品ASP，且enterprise SSD出貨占比持續提高，大幅改善獲利能力，單季營收成長至近230.6億美元，季增70.7%。但因同業營收成長速度更快，Samsung第2季市占率小幅下降至29.3%。
營收第二名為SK hynix Group(含SK hynix及Solidigm)，得益於321L製程持續放量，及Solidigm大容量QLC enterprise SSD訂單暢旺，ASP攀升帶動其NAND Flash營收季增89.5%，突破142.7億美元，營業利益率也再創新高。
Micron同樣因ASP顯著成長，NAND Flash營收達118.5億美元，季增幅高達99.2%，為前五大品牌最高，排名也上升至第三名。
營收第四名為Kioxia，受惠於NAND Flash價格維持高漲，且BiCS8產出持續放量，營收、獲利雙雙走高，營收季增79.9%，上升至107.2億美元左右，市占微幅下降至13.6%。
SanDisk第2季ASP雖然同樣獲AI需求帶動，然因位元出貨動能相對保守，營收季成長幅度為50.7%，達到近89.7億美元，整體成長步調落後同業。
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