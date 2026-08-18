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聯電發行40億元轉換公司債 8月19日開始投標
晶圓代工廠聯電發行國內第二次無擔保轉換公司債，共4萬張，總額新台幣40億元，其中3.4萬張採競價拍賣方式辦理公開銷售，將於8月19日開始投標。
為購置機器設備資金需求，聯電發行國內第二次無擔保轉換公司債，共4萬張，總額40億元，由宏遠證券承銷，預計9月3日於櫃檯買賣中心掛牌。
宏遠證券表示，依法保留承銷總數15%，共6000張由承銷團自行認購，其餘3.4萬張採競價拍賣方式辦理公開銷售。預計8月19日開始投標，投標期間為8月19日至8月21日，競拍底標價為100元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過3400張。
宏遠證券指出，聯電轉換公司債每張發行面額10萬元，轉換議價率為104.98%，轉換價格訂為130.70元，發行期間為5年，於發行滿3年及到期時可執行賣回。
聯電董事會7月底通過分階段擴產計畫，以因應客戶持續成長的需求。聯電將擴建新加坡廠區無塵室產能，同步於台灣南科興建新廠，今年資本支出調升至20億美元。
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