台灣大打造全台首座智慧地熱電廠 巡檢效率增20% 夏季發電效率提升5%

台灣大哥大與將捷集團旗下結元能源開發共同取得國家發展委員會「AI+產業智慧共創實證計畫－AI服務大平台整合次世代通訊之生態共創服務計畫」，新北市金山地熱帶的四磺子坪及硫磺子兩大地熱大發電廠率先導入，結合5G專網、Edge AI（邊緣AI）、IoT（物聯網）感測與AR（擴增實境）遠端維修，建置全台首座導入5G x AI-RAN智慧地熱電廠，透過智慧巡檢、能源優化分析及生成式AI維運系統等應用，巡檢效率提升20%以上、夏季發電效率提升5%，建立AI應用於綠能維運實證案例。

台灣大哥大與結元能源開發今（18）日舉辦成果發表記者會，國展會參事林青嶔、經濟部能源署副署長陳崇憲、數發部數位產業署通訊傳播組副組長陳慧慧、台灣大企業服務事業商務長朱曉幸、將捷集團結元能源總經理洪向民，以及科技長兼結元能源開發董事長特助許勝凱共同出席。

地熱發電廠導入「6+2創新應用」架構，涵蓋6項智慧應用及2項基礎建設，透過人工智慧（AI）智慧安防結合機器狗自主巡檢，巡邏完成率逾95%、辨識正確率90%；AI能源優化分析結合AIoT智控水霧降溫，穩定提升冷卻系統設備發電效率5%以上；AI智慧維運系統問答成功率逾99.5%，大幅縮短工程人員故障判讀時間，提升電廠整體維運效率。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大以「AI服務大平台」為核心，串聯生態圈夥伴，整合5G專網AIoT、邊緣Edge AI，即時資料與智慧維運系統，打造可快速部署的模組化AI應用服務，協助電廠由人工巡檢與經驗判斷，走向即時監測與智慧決策，降低人力短缺與維運斷層帶來的風險。這套經場域實證的架構，未來將全面複製至半導體、石化及製造業，加速推動AI技術跨產業落地。

將捷集團結元能源總經理洪向民指出，地熱是上天給台灣最寶貴、且最豐沛的天然資源，是我們這一代能為下一代解決碳問題的最佳方案之一，也是台灣能實現能源自主的基載綠電。導入智慧應用是邁向經濟規模放量的重要基石，期許地熱發電能成為台灣面對AI應用、資料中心與高科技製造帶動用電需求背後的那座靠山。

本案導入「6+2創新應用」架構。六項智慧應用涵蓋無人電廠AI智慧安防預警、自動巡檢機器狗、地熱設備與能源優化分析、AIoT智控水霧降溫、機台AR視覺鑑測與預警維修，以及生成式AI維運輔助問答。

兩項基礎建設則為5G專網結合AI-RAN架構，以及AI工控戰情與全域安全監控平台。5G專網提供穩定、即時且低延遲的通訊環境，支援大量即時數據回傳與邊緣AI運算與智慧應用服務。透過單一儀表板整合跨場域監控、決策管理與人力調度，協助地熱電廠提升巡檢效率、降低停機風險，強化維運知識傳承，持續推動綠能場域智慧化升級。