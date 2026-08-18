蕭美琴：台灣應強化 AI 自主應用 積極參與國際共創

副總統蕭美琴18日出席「2026台灣人工智慧年會」開幕式。她表示，面對AI快速發展，台灣應強化AI自主應用及資料治理，並積極參與國際共創及全球AI治理。盼結合台灣半導體、資安防護及民主實務等優勢，讓台灣不只是晶片島、硬體島，更成為AI創新與價值的共和國。

蕭美琴致詞時表示，近年來AI發展十分快速，相關技術的應用與發展，已有許多新突破。相信當初在創辦「台灣人工智慧學校」時，很難想像短短八年內，AI會有如此不簡單的進展。

蕭美琴指出，今年年會主題是「AI自主與國際共創」，稍早中央研究院長陳建仁以及台灣人工智慧學校基金會董事長廖俊智，都特別提到建立台灣AI自主應用的必要性。當AI越來越聰明、迭代週期更為緊密，更需要確立台灣應用AI的自主性。

蕭美琴表示，台灣擁有得天獨厚的優勢，尤其掌握全球最先進的半導體製造能量，同時也是驅動全球AI運算不可或缺的核心引擎。除了扮演這個角色外，期盼台灣真正的自主不只是建立在硬體及算力上，也需要掌握資料治理與文化價值。

蕭美琴說，政府近期推動「AI新十大建設」，不論是算力的提供、資料治理、人才培養、創新生態系的建置，到前瞻技術的開發，包括量子運算、矽光子技術及智慧機器人，以及百工百業的應用等，都是AI自主缺一不可、彼此相輔相成的重要環節。

蕭美琴提到資料治理的重要性。她表示，任何模型如果沒有充分的資料，在運作上都會發生問題。因此，行政院特別成立「主權AI及資料治理小組」，由副院長鄭麗君領軍，各部會副首長擔任「資料長」，並組成「資料長聯盟」。

她指出，政府將從無涉個資的資料著手，積極盤點並釋出符合台灣價值的「AI整備資料（AI-Ready Data）」，為專屬台灣的主權AI訓練提供充足語料。同時，相關法規配套也將與時俱進，期盼未來台灣在主權AI的執行上，能夠以完善的資料治理作為基礎。

蕭美琴表示，推動資料治理，除了讓政府運作能夠導入AI，也希望提供充裕的資料及開放架構，讓社會、民間及企業在科技發展、人文研究、行政流程及醫療等各領域發展AI的過程中，都有良好的治理作為重要基礎。

談及「國際共創」，蕭美琴說，自主與共創並不相互排斥，自主也不代表封閉。台灣除了發展核心技術，也需要參與「國際開源社群」及全球AI治理標準的制定。在「國際共創」這支球隊裡，沒有台灣的晶片，全球AI就無法運作。

因此，她也說，台灣不能只扮演晶片的提供者，更要成為治理以及國際共創的核心先發球員。除了晶片，在資安防護、韌性系統的設計、百工百業各領域的應用，以及台灣民主實務上累積的經驗，都可以透過軟硬體結合的精神做出無可取代的貢獻，讓世界不只看到台灣，更需要及依賴台灣。

蕭美琴指出，AI雖然有極大便利性，但也需要面對它帶來的風險及挑戰。若一個國家沒有能力防範AI大量生成的錯假訊息、深偽技術、認知作戰，或針對基礎設施的網路攻擊，再進步的科技都可能成為侵蝕社會信任及民主體制的雙面刃。

因此，賴總統特別強調「全社會防衛韌性」，其中包括資通訊及基礎建設韌性。政府今年施行的《人工智慧基本法》，就是兼顧創新與安全的雙引擎，並向全球輸出保障人權、以人為本的可信賴AI系統，讓台灣的法制治理與資安防禦，成為全球信賴最強的基礎。

蕭美琴表示，在強化技術、治理及防禦韌性的同時，政府也非常關心百工百業的均衡發展，台灣科技突飛猛進，希望發展成果能與其他領域共享。今天年會議程中，也針對各種社會倫理及衝擊進行討論，希望技術與人文關懷相輔相成，讓快速發展的AI科技不會迷失「以人為本」的方向。

蕭美琴指出，台灣不只是晶片島、硬體島，更是AI創新與價值的共和國，期待今日議程激發更多未來對話與合作的可能性，期盼專家持續以AI帶領台灣，讓台灣一起更偉大。