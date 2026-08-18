鴻海旗下富智康台灣總部 榮獲亞洲最佳企業雇主獎

國際權威人力資源機構《HR Asia》日前揭曉台灣區年度評選盛事，鴻海（2317）旗下富智康（FIH）台灣總部榮獲「HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎」(HR Asia Best Companies to Work for in Asia)。繼上月越南廠獲獎後，總部也站上年度盛會的頒獎台，彰顯了富智康全球人才管理實力，也更鞏固了公司企業經營的能力。

富智康人資長林婷婷表示：「這項榮譽不只是肯定，更是推動我們持續精進的責任。富智康轉型創新的每一步，源於全球同仁齊心投入共創卓越。我們深信，唯有持續賦能人才與自我超越，才能驅動企業在變局中維持敏捷韌性實現永續成長。」

為了在AI變革浪潮中持續進步，富智康不僅提供多元前瞻的技術資源，建立全方位的數位學習生態圈，全力支持員工在技術轉型中不斷精進與終身學習，以因應瞬息萬變的國際政治與科技趨勢，同時，公司也具備全球視野的職涯舞台，讓每位同仁都能在充滿信任的環境中，將個人職涯與公司發展深度結合，實踐自我理想，攜手打造具備國際供應鏈影響力的標竿職場。

這座「亞洲最佳企業雇主獎」，不僅是對富智康現有經營成果的肯定，更是推動公司深化ESG永續治理、建構全球人才庫的強大動能。面對全球產業轉型與數位浪潮，公司將持續追求卓越、創新技術與整合跨國資源，為同仁搭建更堅實的舞台。展望未來，富智康不只引領科技的未來，更致力於成就人才的精采！