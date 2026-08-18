台灣大擴大入股精誠 未來合作加深綜效 最快年底完成交易

台灣大（3045）日前宣布由旗下子公司台信電訊以公開收購方式加碼投資精誠資訊，目標將持股比率由原先約11.87%提升到逾五成至七成。台灣大哥大企業商務長朱曉幸表示，過去近兩年的合作，充分驗證雙方在業務、組織與文化上的整合能力，在服務客戶、組織分工與專案執行上累積合作經驗，決定進一步深化為具控制力的投資，希望在 AI、數位轉型等領域發揮更大的綜效。

朱曉幸指出，收購不改變精誠資訊的獨立營運模式，是以透過增加持股提升影響力。持股增加後，台灣大將在董事會取得更多席次，進一步參與未來策略與決策討論。

台灣大先前透過鉅額交易與大股東完成前一階段合作，這次因大股東持股應賣部分不足以達到目標，改採公開收購方式。

台灣大先前指出，此次設計採現金與股票各半，讓參與應賣的股東先實現部分價值，同時保留未來成長利益的參與空間。根據台灣大先前規劃，公開收購採股票加現金方式，每1股精誠普通股可換取0.84股台灣大普通股加現金92.5元，每股收購價格約184.5元，若收購達上限，總收購金額將超過291億元，將是台灣大歷來規模最大的投資案之一。

根據台灣大先前公布收購精誠後貢獻台灣大獲利試算，今年上半年持股11.86%，精誠貢獻業外獲利約1.97億元；公開收購增持39%至58%的情況下，獲利貢獻將分別增加6.53億元及9.7億元。精誠股價今天收176元，上漲0.5元。

台灣大表示，相關進度將透過重訊或新聞稿在重要里程碑時對外公布，避免每天發布訊息干擾市場。投資者可透過系統查看收購進度。