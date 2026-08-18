外資看好光通訊加速推進 CPO、NPO 同步成長

外資表示，輝達Spectrum-X CPO交換機已進入全面量產，FAU、shuffle box 及系統組裝的進展亦十分順利，因此預計今年Scale-out CPO交換機出貨量達1.5萬台，明年則大幅放量至10萬台。外資看好，台廠中波若威將會是主要受惠者之一，今日股價相對抗跌。

外資指出，波若威（3163）是 CPO Shuffle Box重要供應商，預計約 50%的份額，並於今年第4季開始放量，有望加速成長。除Scale out 外，Scale up也在持續發展，雖然運算托盤高度可能會面臨部分挑戰，但即便回歸原先的架構，但光引擎的出貨總量並不會受到實質性的影響，仍會帶動光通訊需求提升。