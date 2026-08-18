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台灣大打造全台首座5G AI 智慧地熱電廠 巡檢效率增20%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣大哥大（3045）與將捷集團旗下「結元能源開發」，共同取得國家發展委員會「AI+產業智慧共創實證計畫－AI服務大平台整合次世代通訊之生態共創服務計畫」，率先導入新北市金山地熱帶的四磺子坪及硫磺子兩大地熱大發電廠，結合5G專網、Edge AI、IoT感測與AR遠端維修，建置全台首座導入5G x AI-RAN智慧地熱電廠，透過智慧巡檢、能源優化分析及生成式AI維運系統等應用，巡檢效率提升20%以上、夏季發電效率提升5%，建立AI應用於綠能維運實證案例。

台灣大今（18）日舉辦成果發表記者會，經濟部、國發會、數發部官員和結元能源共同參加，台灣大展示地熱發電廠導入的「6+2創新應用」架構，涵蓋六項智慧應用及二項基礎建設，透過AI智慧安防結合機器狗自主巡檢，巡邏完成率逾95%、辨識正確率90%；AI能源優化分析結合AIoT智控水霧降溫，穩定提升冷卻系統設備發電效率5%以上；AI智慧維運系統問答成功率逾99.5%，大幅縮短工程人員故障判讀時間，提升電廠整體維運效率。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，國發會支持，台灣大以「AI 服務大平台」為核心，串聯生態圈夥伴，整合5G專網AIoT、邊緣Edge AI，即時資料與智慧維運系統，打造可快速部署的模組化AI應用服務，將AI技術轉化為綠能場域營運能力，協助電廠由人工巡檢與經驗判斷，走向即時監測與智慧決策，降低人力短缺與維運斷層帶來的風險。這套經場域實證的架構，未來將全面複製至半導體、石化及製造業，加速推動 AI 技術跨產業落地，實踐台灣大天賦即服務，協助「AI產業化、產業AI化」願景。

將捷集團結元能源總經理洪向民指出，地熱是上天給台灣最寶貴、且最豐沛的天然資源，是為下一代解決碳問題的最佳方案之一，也是台灣能實現能源自主的基載綠電。地熱對台灣的永續發展很重要，也希望地熱發電能成為台灣面對AI應用、資料中心與高科技製造帶動用電需求時，可靠、穩定且低碳的能源。

台灣大導入「6+2創新應用」架構，其中六項智慧應用涵蓋無人電廠AI智慧安防預警、自動巡檢機器狗、地熱設備與能源優化分析、AIoT智控水霧降溫、機台AR視覺鑑測與預警維修，以及生成式AI維運輔助問答。兩項基礎建設則為5G專網結合AI-RAN架構，以及AI工控戰情與全域安全監控平台。

台灣大 地熱電廠 台灣大哥大

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