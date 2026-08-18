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中研院攜手中國醫大深化合作 鎖定 AI 腦科學、癌症精準治療

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
右5起為中研院陳玉如副院長、陳建仁院長，以及中國醫藥大學蔡長海董事長、特聘講座教授洪明奇院士、校長江安世院士、董事林昭庚院士。（圖片來源：中央研究院）
右5起為中研院陳玉如副院長、陳建仁院長，以及中國醫藥大學蔡長海董事長、特聘講座教授洪明奇院士、校長江安世院士、董事林昭庚院士。（圖片來源：中央研究院）

中研院院長陳建仁昨（17）日接待中國醫藥大學董事長蔡長海率領的研究團隊。宣布雙方將深化合作，鎖定AI神經連結體、針灸得氣與痠痛治療、靶向粒線體治療、次世代癌症精準及免疫治療，以及基因體醫學、多體學健康研究等前瞻領域，未來將整合研究人才、技術與臨床資源，推動更具規模的合作計畫。

陳建仁表示，中研院正積極拓展與國內大學的夥伴關係，而生醫研究要從基礎發現走向實際應用，臨床驗證不可或缺。期待雙方聚焦共同優勢研究方向與具潛力議題，整合研究人才與資源，或擴大合作規模、共同爭取計畫支持，讓合作從個別研究者交流，提升至團隊對團隊、甚至機構對機構層級，逐步建立具國際影響力的長期研究夥伴關係。

此次交流聚焦多項前瞻生醫議題。腦科學方面，中國醫藥大學校長江安世分享神經連結體與空間影像技術研究進展，指出AI與高解析影像技術正拓展對腦部結構與功能的理解，未來可結合神經科學與AI，探索記憶及腦部疾病等議題。

針灸研究方面，中國醫藥大學董事林昭庚目前已與中研院生物醫學科學研究所特聘研究員陳志成展開合作，盼透過現代神經科學方法，釐清針灸「得氣」與「痠」之間的關聯，並重新建立針灸得氣在治療各種「痠」與「痛」上的效益。

雙方也針對粒線體、癌症精準治療、免疫治療及健康老化等議題交換意見，包括整合蛋白質體學、代謝體學等多體學研究，探討粒線體功能與老化、疾病之間的關聯，以及從癌症、免疫調控及神經退化性疾病的基礎機制研究，進一步銜接臨床應用的可能性。

中研院副院長陳玉如表示，中研院在資料科學與AI、結構生物學、多體學等技術發展及基礎研究具優勢，中國醫藥大學則擁有豐富臨床資源，以及轉譯研究、商品化開發能力，雙方具有高度互補性。

她指出，中研院透過「台灣人體生物資料庫」、「台灣精準醫療計畫（TPMI）」、「REVEAL世代研究」及「台灣癌症登月計畫」等大型計畫，已累積大規模體學及臨床相關資料，若進一步結合臨床驗證，可望擴大大型數據研究價值；未來盼整合雙方技術、資料、人才與臨床場域，推動具規模及國際競爭力的研究突破。

中研院 癌症 科學

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