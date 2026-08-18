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惠譽：日本推動實體AI戰略 基礎設施和晶片產業信用體質受惠最大

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽信評指出，隨著運算能力需求上升，日本的數位基礎設施供應商和半導體供應商最有望受益於該國的實體人工智慧（AI）戰略。然而，這對信用狀況的正面影響將有所差異，並將取決於投資能否轉化為持久的商業需求。電力供應能力、電力成本，以及依里程碑核發資金的機制，亦構成進一步限制。

日本的政策支持正轉向實體人工智慧、國內算力基礎設施及工業部署，而非直接參與由美國和中國企業主導的先進大型語言模型競賽。憑藉在先進製造與自動化領域的相對優勢，日本聚焦於機器人、工廠系統及其他工業應用領域；在這些領域，日本已具備規模優勢、專屬資料和成熟的商業應用情境。日本人口高齡化也進一步強化了採用自動化與實體人工智慧的必要性。然而，日本人工智慧戰略對整體信用狀況的影響，仍將取決於投資能否轉化為可持續的商業應用。

日本的戰略目標是到2040年取得全球實體人工智慧市場30%的市占率，這將仰賴其爭取全球工業機器人供應量約70%的目標，以及規模達370兆日圓的公私協作人工智慧投資計畫。日本的政策支持涵蓋人工智慧價值鏈各環節，包括由新能源與產業技術綜合開發機構（NEDO）管理的 Noetra 旗艦計畫下的主權模型開發、半導體，以及獲得補貼支持的資料中心建設。資料中心建設則仰賴日本經濟產業省（METI）的建設補貼，以及公私協作的「瓦特－位元協同（Watt-Bit Collaboration）」倡議——該倡議結合電力基礎設施與算力需求，致力於建設區域分散、低碳的資料中心。

在日本人工智慧戰略的五個業務層中，國內資料中心擴張對企業信用的短期影響最為直接，尤其是透過「瓦特－位元協同」所產生的影響。相關建設應可支撐產能成長與投資，但電力成本和電力供應能力是制約專案經濟效益與建設時程的關鍵因素。資料主權也推升了需求，因其促使工作負荷轉向國內基礎設施。

惠譽預計，數位基礎設施供應商將最能受惠於這些政策與基礎設施趨勢，尤其是軟銀（BBB+/穩定）——軟銀是日本在資料、算力基礎設施及人工智慧開發領域垂直整合程度最高的企業集團。軟銀的廣泛布局應有助於其業務進一步多元化，並在人工智慧價值鏈各環節創造營收機會，但相關資本投資、執行以及第三方治理風險仍然偏高。

作為 Noetra 計畫的領頭成員，軟銀還面臨分階段撥款機制的安排，以及市場對主權人工智慧的接受度仍有待觀察的問題。半導體供應商亦可望受惠於記憶體晶片、功率半導體和工業晶片需求增強。然而，信用狀況能否持續改善，仍將取決於資本控管和需求的可持續性，尤其是在獲利向來波動較大的業務領域。

惠譽認為，人工智慧對車廠信用的利多顯現相對較慢。儘管人工智慧可能在汽車軟體、駕駛輔助系統和製造流程中發揮愈來愈重要的作用，但日本車廠的短期信用狀況仍主要受關稅、電動化支出、競爭壓力和經營表現所影響。因此，對車廠而言，人工智慧相關曝險更多是一項策略考量，而非關鍵的評等驅動因素。

惠譽 基礎設施 日本

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