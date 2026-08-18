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2026台灣人工智慧年會今登場 發表國家AI基礎建設倡議 定調AI自主路線

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
2026人工智慧年會今早的專題演講聚焦人工智慧（AI）發展四面向，涵蓋文明、模型、算力到能源，首場專題演講由外貿協會董事長黃志芳主講。記者馬瑞璿／攝影
2026人工智慧年會今早的專題演講聚焦人工智慧（AI）發展四面向，涵蓋文明、模型、算力到能源，首場專題演講由外貿協會董事長黃志芳主講。記者馬瑞璿／攝影

2026台灣人工智慧年會今（18）日登場，年度主題為「AI自主與國際共創」，開幕式由台灣人工智慧學校董事長廖俊智、副總統蕭美琴、中央研究院院長陳建仁致詞，今年也正式發布「國家AI基礎建設倡議」，為台灣AI自主之路提出具體路線。

人工智慧年會今早的專題演講聚焦人工智慧（AI）發展四面向，涵蓋文明、模型、算力到能源。首場專題演講由外貿協會董事長黃志芳主講，以「AI創世紀：文明新挑戰」為題，他談到，當人類有能力創造比自己更強大的智能時，是否有足夠的智慧，決定它應該成為什麼，尤其，人類拼命工作讓AI更強大，卻慢慢都成為了AI的奴隸，這也讓人類開始對AI的反撲，矽谷現在已有愈來愈多科技重度使用者在思考AI所帶來的變化與後果。

今早的另外三場主題演講，分別由Google DeepMind軟體工程師Cliff Young主講「Scaling ML Systems」，帶來前沿模型系統的第一手觀點；鴻海集團亞灣超算執行長姚延宗以「AI Factory引領產業新局」為題，談全球算力基礎建設，他指出，AI Factory需求正從模型開發，持續擴展至企業與國家級AI基礎建設，光是2025年全球企業在Gen AI的支出就高達370億美元，年增率高達222%；而台達電電源及系統事業群技術長邱煌仁則以高效節能解方，回應AI時代最現實的能源課題。

而今天下午的「陳昇瑋紀念講座」將由現任執行長陳伶志主講「AI自主與國際共創」，並正式發布「國家AI基礎建設倡議」。

倡議指出，當今AI前沿由封閉式與開放權重兩類模型定義，均不在台灣掌控之中；台灣的機會在於第三條路，也就是發展約千億參數等級、台灣可完全擁有的「領域專用基礎模型」，聚焦於台灣已居全球領先地位的應用領域。倡議同時主張，政府應主導跨部會的國際夥伴行動，並興建由政府主導邁向GW（十億瓦）等級國家級AI算力基礎建設。倡議由台灣人工智慧學校發起，內容經8月14日產官學研閉門會議研議討論，並已獲各界代表連署，完整連署名單將於講座中一併公布。

基礎建設 人工智慧 台灣人

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