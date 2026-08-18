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BMW數位鑰匙再升級 靠近自動解鎖、下車還能偵測乘員是否留在車內

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
恩智浦Trimension超寬頻技術支援BMW集團數位鑰匙Plus與車內乘員偵測。圖／公司提供
恩智浦Trimension超寬頻技術支援BMW集團數位鑰匙Plus與車內乘員偵測。圖／公司提供

恩智浦半導體（NXP）今（18）日宣布，自2026年部分車型專案開始，BMW集團將在全系車款逐步部署Trimension NCJ29D6系列超寬頻（UWB）晶片，以同一套系統支援BMW數位鑰匙Plus、免手持車門解鎖及車內乘員偵測等功能。

最直接的改變，就是BMW數位鑰匙Plus使用體驗將更自然。車主可用智慧手機或智慧手錶取代傳統遙控鑰匙，靠近車輛時不必拿出裝置或按下按鍵，車門便可安全地自動解鎖；離開車輛後則能自動上鎖。系統也能在車主走近時啟動個人化燈光效果及迎賓模式，讓車輛從辨識使用者到開門的過程更加流暢。

此次導入的另一項重點是車內乘員偵測。Trimension NCJ29D6整合精密測距及短距雷達功能，可辨識與乘員存在相符的細微動作，判斷停放中的車輛內是否可能留有人員或動物，並向車輛使用者發出警示，降低兒童等弱勢乘員被遺留在高溫車內的風險。

Trimension NCJ29D6為車規級單晶片UWB解決方案，可由單一系統同時處理安全測距與車內偵測。對BMW而言，不必為數位鑰匙及乘員偵測分別設置獨立系統，也為後續擴充更多UWB功能預留空間。

恩智浦半導體資深副總裁暨安全汽車門禁部門總經理Markus Staeblein表示，數位鑰匙和車內乘員偵測只是起點。隨著車廠建置安全硬體平台，未來還可延伸至後踢感應、入侵警報及自動充電等功能。

BMW 鑰匙 數位

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