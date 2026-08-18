聽新聞
0:00 / 0:00
BMW數位鑰匙再升級 靠近自動解鎖、下車還能偵測乘員是否留在車內
恩智浦半導體（NXP）今（18）日宣布，自2026年部分車型專案開始，BMW集團將在全系車款逐步部署Trimension NCJ29D6系列超寬頻（UWB）晶片，以同一套系統支援BMW數位鑰匙Plus、免手持車門解鎖及車內乘員偵測等功能。
最直接的改變，就是BMW數位鑰匙Plus使用體驗將更自然。車主可用智慧手機或智慧手錶取代傳統遙控鑰匙，靠近車輛時不必拿出裝置或按下按鍵，車門便可安全地自動解鎖；離開車輛後則能自動上鎖。系統也能在車主走近時啟動個人化燈光效果及迎賓模式，讓車輛從辨識使用者到開門的過程更加流暢。
此次導入的另一項重點是車內乘員偵測。Trimension NCJ29D6整合精密測距及短距雷達功能，可辨識與乘員存在相符的細微動作，判斷停放中的車輛內是否可能留有人員或動物，並向車輛使用者發出警示，降低兒童等弱勢乘員被遺留在高溫車內的風險。
Trimension NCJ29D6為車規級單晶片UWB解決方案，可由單一系統同時處理安全測距與車內偵測。對BMW而言，不必為數位鑰匙及乘員偵測分別設置獨立系統，也為後續擴充更多UWB功能預留空間。
恩智浦半導體資深副總裁暨安全汽車門禁部門總經理Markus Staeblein表示，數位鑰匙和車內乘員偵測只是起點。隨著車廠建置安全硬體平台，未來還可延伸至後踢感應、入侵警報及自動充電等功能。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。