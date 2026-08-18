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AI基建擴張推升銅需求 追價意願可能限制價格快速上漲空間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球銅市上周維持偏強格局，市場焦點持續集中於AI基礎建設快速擴張所帶來的新增用銅需求。隨著大型資料中心、雲端運算平台及高效能運算設備持續建置，銅箔、高速銅纜、連接器及相關銅材料需求同步增加，電子材料與儲能產業的用銅需求亦維持成長。

此外，中國大陸動力電池與儲能市場持續活絡，相關企業產能排程維持良好，帶動銅箔產業開工率逐步提升。整體而言，AI基礎建設與能源轉型已逐漸成為全球銅需求的重要成長動能，亦使市場更加關注中長期銅資源供應的穩定性。

供應方面，全球銅精礦市場偏緊的情況仍未明顯改善。智利部分礦區受到天候、礦石品位下降及生產調整等因素影響，銅精礦供應成長受到限制，進一步增加大陸冶煉廠的原料取得壓力。隨著銅精礦加工費（TC/RC）持續處於低檔，大陸冶煉企業逐步提高廢銅使用比例，以降低對精礦原料的依賴。

不過，廢銅供應同樣面臨制度與流通環節的限制。大陸逆向開票制度及稅務合規要求提高相關交易成本，使合規廢銅供應趨於緊張。儘管精煉銅與廢銅之間的價差擴大，企業採購量並未同步大幅增加，顯示目前廢銅替代效益除受到價格影響，也受到制度成本及流通效率限制，使市場短期內難以透過廢銅快速彌補精礦供應缺口。

另一方面，全球主要經濟體亦積極展開銅資源布局。印度近期積極尋求與智利等主要產銅國深化資源合作，以因應電力建設、再生能源、製造業及交通運輸等領域的長期用銅需求，反映全球銅資源競爭正逐步升溫。在區域供需分布不均的情況下，美國持續吸納銅資源，也使全球庫存流向受到市場關注；若主要消費地持續增加庫存，可能進一步影響不同區域間的現貨供應與升貼水表現。

街口投信認為，銅價短期仍受到AI基礎建設需求、銅精礦供應偏緊及全球資源競爭升溫等因素支撐，但終端需求仍存在差異，部分下游企業仍以剛性需求採購為主，但在高銅價環境下，追價意願相對有限，可能限制價格進一步快速上漲的空間。

基建 價格 中國大陸

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