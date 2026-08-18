布局IC設計+記憶體 2026年經濟成長率9~10%創16年來最高

台新投信指出，AI需求持續熱絡，帶動台灣2026年上半年出口強勁成長，第2季經濟成長率高達12.92%，創近40年同期新高，後市隨主要雲端服務供應商擴大資本支出，各國加速建置AI基礎設施，以及國內先進製程及高階封裝產能陸續開出，進一步推升成長動能，國內外專業機構普遍預估台灣2026全年經濟成長率高達9~10%，創16年來最高，提供台股後市上攻的底氣。近期台股大幅拉回提供絕佳布局良機，可優先布局AI受惠程度大、「IC設計+記憶體」雙強組合的台股ETF，掌握長線大行情。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，今年以來台股漲幅達50.65%，但融資額逾已達5,700億元以上，增幅達68.05%，融資增幅高於指數增幅，未來融資若能趁此波台股修正時能減幅較多，更有利於下一波台股的上漲。分析師預估，若2027年台股企業獲利成長35%，對應21倍本益比，預期台股下一波高點挑戰5.5萬點。只要全球AI資本支出如預期般持續擴張，在紮實的企業獲利做為靠山之下，台股往5萬點邁進不是夢。

00947研究團隊指出，2026年起因技術進步且AI需求飆漲，帶動Token銷量大增，定價跟著大幅上升，而晶片廠商的計算成本仍然以每年60%到70%的速度持續下行，預期2026上半年超大規模資料中心獲利將顯著增加，有利於台灣AI供應鏈的接單持續成長，其中，IC設計及記憶體廠商受惠規格大躍進而供不應求，工研院產科國際所預估2026全年台灣整體IC產業產值達8.4兆元，年增29.5%；IC設計業產值1.7兆，年增19.7%；記憶體與其他製造為4,612億，年增高達111.9%。