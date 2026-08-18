缺工推升自動化需求 君帆推 Compact EHA 搶攻智慧製造商機

2026台北國際自動化工業大展8月19日至22日將登場，君帆工業（4584）持續深化自動化市場布局，除代理Universal Robots （UR）協作型機器人外，今年更推出自主研發的Compact EHA電液致動器，以「小空間、大推力」為產品核心，鎖定智慧製造、機器人及自動化設備應用商機。

君帆表示，受到少子化、高齡化及產業缺工等趨勢影響，製造業導入自動化設備已逐漸成為維持產能、提升生產效率及強化競爭力的重要策略；近年持續投入機械手臂及生產設備自動化技術，並結合既有液壓、氣動、電動及系統整合能力，持續擴大自動化解決方案布局。

君帆指出，繼機械手臂布局後，今年進一步推出自主研發的Compact EHA。EHA(Electro-Hydraulic Actuator)為電液致動器，將液壓動力單元與控制元件整合至油壓執行元件中，可大幅降低外部油箱、管路及動力單元所需的空間，形成更緊湊的模組化設計。

君帆強調，Compact EHA主打「小空間、大推力」，最大推力可達噸級，具備體積小、承載能力高等特色，可應用於空間受限且對負載能力要求較高的設備，包括機櫃門舉升、機器人肢體驅動等場景，未來也可進一步延伸至升降、推壓及精準定位等自動化設備應用。

君帆認為，隨著智慧製造發展，自動化已不再只是以機械手臂取代重複性人工作業，設備端同時存在移動、夾取、升降、推拉及定位等多元作動需求。Compact EHA的開發，正是從既有流體動力技術出發，進一步朝小型化、模組化及設備整合方向發展，提供設備製造商更多元的作動選擇。

在機器人領域，君帆代理Universal Robots（UR）協作型機器人，可應用於上下料、搬運、組裝、堆棧及點膠等自動化場景。相關產品也將在台北國際自動化工業大展期間展示，透過協作型機器人與自動化設備整合，協助製造業提升生產效率並降低對人工作業的依賴。

君帆表示，從協作型機器人到自主研發Compact EHA布局，持續擴大自動化產品與解決方案版圖。展望未來，將憑藉逾40年的流體動力技術與系統整合經驗，持續強化產品研發及客製化能力，從單一作動元件進一步朝設備自動化整合應用發展，積極掌握智慧製造、機器人及產業自動化升級所帶來的市場商機。