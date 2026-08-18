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多次獲頒台積電優良供應商獎 崇越石英訂單能見度直達2030年

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
崇越17日召開法說會，由新任董事長曾海華首度主持，吸引法人積極參與，現場座無虛席，他也提到，崇越第2季與上半年已繳出亮眼成績。曾海華今日並率領、總裁李正榮、首席執行長陳德懿以及發言人黃玉真資深副總經理等團隊一同出席。記者尹慧中攝影
崇越17日召開法說會，由新任董事長曾海華首度主持，吸引法人積極參與，現場座無虛席，他也提到，崇越第2季與上半年已繳出亮眼成績。曾海華今日並率領、總裁李正榮、首席執行長陳德懿以及發言人黃玉真資深副總經理等團隊一同出席。記者尹慧中攝影

多次獲頒台積電（2330）優良供應商獎的崇越石英在卓越量產支援多次在2024年與2010年等獲得客戶肯定，由於產能供不應求且客戶積極預定產能，崇越（5434）旗下石英製造廠訂單能見度已直達2030年，正積極準備擴產。

崇越昨日召開法說會，各大產品線訂單能見度明朗，法人紛紛上修全年展望與成長預測，其中備受關注的為石英領域。

崇越董事長曾海華在法說會期間回應法人提問也補充說明，目前擴產計畫持續進行中，崇越科技的石英在先進製程市占率達八成。石英訂單能見度至2030年，為了客戶擴產需求，今年7月亦取得朴子廠附近的土地，來因應未來的擴產需求。

台積電 崇越科技 法說會

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