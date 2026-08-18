副總統：盼台灣不只提供晶片 要成為AI治理先發球員

副總統蕭美琴今天出席2026台灣人工智慧（AI）年會開幕式表示，台灣掌握全球最先進的半導體製造能量，是驅動全球AI運算不可或缺的核心引擎；但希望台灣不只是扮演晶片的提供者，更要成為AI治理以及國際共創的「核心先發球員」。

台灣人工智慧年會今天在中央研究院人文社會科學館舉行，年度主題為「AI自主與國際共創」，開幕式由蕭副總統、台灣人工智慧學校董事長廖俊智、中央研究院院長陳建仁致詞。

蕭副總統指出，自主與共創並非相互排斥，自主也不代表封閉；在國際共創的這支球隊中，「如果沒有台灣的晶片，AI是沒有辦法運作的」。但台灣除了晶片之外，在資安防護、韌性系統設計，到百工百業各領域的應用，加上台灣在民主實務上累積的經驗，都可以透過軟硬體結合的精神做出不可取代的貢獻，讓世界不只是看到台灣，更是需要台灣、也依賴台灣。

在資料治理與主權AI方面，副總統強調，任何模型若沒有充分的資料，運作上都會發生問題。因此行政院特別成立「主權AI及資料治理小組」，將從無涉個資的資料著手，積極盤點並釋出符合台灣價值的AIReady Data，為專屬台灣的主權AI訓練提供充沛語料，相關法規配套也正積極盤點調整、與時俱進。

面對AI伴隨的風險，副總統提到，若國家沒有能力防範大量生成的錯假訊息、深偽技術（Deepfake）、認知作戰或針對基礎設施的網路攻擊，再進步的科技都可能成為侵蝕社會信任與民主體制的「雙面刃」。

她表示，這也是總統賴清德強調「全社會防衛韌性」的原因，當中涵蓋資訊、通訊與基礎建設的韌性；而政府推動的人工智慧基本法，就是兼顧創新與安全的雙引擎，期盼打造以人為本、可信賴的AI系統。

蕭副總統說，自己已連續3年來到人工智慧年會，由於科技發展速度太快，人工智慧學校幹部與學者還曾為她補課。若未來幾年現場出現的是副總統的AIAgentic（代理）分身或數位分身，或是將她的人生歷練與風格融入具有智慧的機器人或機器貓，也不必太意外。

談到國家整體發展，副總統表示，政府十分關心百工百業與國家的均衡發展，期盼科技發展的果實能與其他領域共享。面對AI快速發展，更需要人文應用、反思與倫理衝擊的討論，讓技術與人文關懷相輔相成，不迷失以人為本的方向。

蕭副總統最後強調，台灣不只是晶片島、硬體島，更是AI創新與價值的共和國，期盼產官學研持續激發更多對話與合作可能性，以AI持續帶領台灣一起更偉大。