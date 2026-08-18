快訊

手上那杯太眼熟！陳幸妤「隔夜飲料」意外爆紅 店家宣布買5送1

北極星飛彈改寫核戰 氫彈之父當美軍潛射戰力推手

陳盈潔託夢謝恩人！許常德曝催淚內幕 轟家人「根本沒關心」

聽新聞
0:00 / 0:00

夏普公司與 WBSC / CTBA 締結策略合作夥伴關係

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
夏普公司與WBSC / CTBA 締結策略合作夥伴關係。夏普／提供
夏普公司與WBSC / CTBA 締結策略合作夥伴關係。夏普／提供

鴻海（2317）旗下夏普株式會社（以下簡稱夏普）宣布與世界棒壘球總會（WBSC）在智慧產品類別締結策略合作夥伴關係，並正式成為由 WBSC 主辦之主要賽事的官方贊助商，包含 2027 年 WBSC U-12 世界盃棒球賽，以及 2027 年 WBSC 世界棒球 12 強賽（Premier12）台北預賽等國際級盛事。

同時，夏普亦取得「WBSC 世界排名」的冠名權。未來該排名在全球將被正式統稱為「WBSC/SHARP 世界排名（WBSC/SHARP World Rankings）」。

此外，夏普也與中華民國棒球協會（CTBA）簽署了合作夥伴協議，期望藉此進一步深化與台灣棒球球迷間的連結。

在匯聚全球頂尖好手的 2027 年 WBSC 世界棒球 12 強賽中，包含上屆冠軍中華台北（中華隊）在內，代表世界各地的選手們將展開精彩激烈的對決。本公司期望透過贊助此項賽事，全力應援持續在世界舞台上挑戰自我的選手們，同時也為賽事帶來更多話題與熱度，貢獻一份心力。

長久以來，夏普透過獨創的創新科技，如高性能顯示技術與以智慧型手機為核心的先進相機技術等，致力於將體育賽事所帶來的感動與熱血，以更具臨場感的方式傳遞給大眾。

透過本次的策略合作夥伴關係，夏普不僅將支持運動員們迎接挑戰，更將致力於透過獨家技術創造全新的價值與感動體驗，為廣大棒球球迷提供更具魅力的運動觀賽享受。

夏普 中華民國

延伸閱讀

棒球／中華隊挑戰衛冕明年12強賽搶奧運資格 蔣萬安透露大巨蛋10場比賽

NBA／溫班亞瑪被比下去了！快艇簽「226公分」巨塔登聯盟最高

帶領AI新創搶進關西市場 國發會攜手阪急阪神不動產簽MOU

LLB次青少棒／中華小將纏鬥10局落敗獲亞軍 總統、副總統頒贈賀電

相關新聞

AI熱潮旺台灣還沒走完！企業獲利估增50% 是去年底預期的近三倍

AI熱潮持續推升台灣科技業展望，彭博預估台灣企業今年獲利將成長50%，幾乎是2025年底預估18%的三倍。分析師持續上修台股獲利預測，受惠範圍也從台積電、鴻海等大型權值股擴散至中型科技股。為解決先進晶片、封裝等產能瓶頸，業者正擴大資本支出，但供應吃緊也推高成本，促使企業舉債及漲價因應。

輝達點火 開啟AI矽光時代

輝達透過官方社群帳號宣布，以共同封裝光學（CPO）技術打造的Spectrum-X乙太網路矽光子交換器進入全面量產出貨階段，宣告AI資料中心邁入「矽光時代」，台灣共有台積電、鴻海、日月光投控、波若威等四家廠商入列夥伴。

WirForce 2026登陸台北 亞洲最大網路派對集結、多家品牌夥伴進駐

亞洲最大網路派對 WirForce 2026 將於 9 月 24 日至 27 日在台北世貿一館盛大登場。今年 WirForce 首度移師世貿一館，展演空間與活動規模全面升級，除延續四天三夜、96 小時不間斷的活動特色，更集結多家品牌夥伴進駐，涵蓋遊戲互動娛樂、電競硬體、動漫娛樂、餐飲服務與玩家生活場景，打造橫跨遊戲、科技、娛樂與社群文化的年度數位娛樂嘉年華。

微星科技正式宣布推出 LuckyClaw AI 代理平台

全球電競與高效能運算領導品牌微星（2377）宣布正式推出 LuckyClaw AI代理平台，以強大「雲端與在地混合算力」重塑 AI 應用生態。該平台專為 Windows 生態系打造，能智慧調配硬體資源，不僅協助個人使用者一鍵解鎖 24/7 專屬 AI 助手、大幅降低部署門檻，更提供企業打造高安全性、低運算成本的數位員工。

輝達高喊「矽光時代」來了 上詮、訊芯是幕後兩大贏家

輝達宣布CPO交換器邁入全面量產，「矽光時代」鳴槍起跑，台積電（2330）、鴻海（2317）扮演台廠雙箭頭之際，上詮（3363）、訊芯-KY（6451）分別緊跟台積電、鴻海集團卡位CPO關鍵環節，前者掌握光纖陣列模組（FAU），後者具備光學引擎（OE）及先進封裝量產能力，成為幕後兩大贏家。

AI矽光時代 鴻海光通訊出貨將爆發

輝達宣告「矽光時代」來臨，台積電與鴻海扮演關鍵要角。由台積電提供COUPE光子引擎整合平台生產晶片，之後給日月光投控封裝，再用波若威的光通訊元件，最後由鴻海集大成，組裝成CPO交換機，鴻海今年光通訊產品將迎來大爆發，出貨量將躍居全球之冠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。