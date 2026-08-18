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夏普公司與 WBSC / CTBA 締結策略合作夥伴關係
鴻海（2317）旗下夏普株式會社（以下簡稱夏普）宣布與世界棒壘球總會（WBSC）在智慧產品類別締結策略合作夥伴關係，並正式成為由 WBSC 主辦之主要賽事的官方贊助商，包含 2027 年 WBSC U-12 世界盃棒球賽，以及 2027 年 WBSC 世界棒球 12 強賽（Premier12）台北預賽等國際級盛事。
同時，夏普亦取得「WBSC 世界排名」的冠名權。未來該排名在全球將被正式統稱為「WBSC/SHARP 世界排名（WBSC/SHARP World Rankings）」。
此外，夏普也與中華民國棒球協會（CTBA）簽署了合作夥伴協議，期望藉此進一步深化與台灣棒球球迷間的連結。
在匯聚全球頂尖好手的 2027 年 WBSC 世界棒球 12 強賽中，包含上屆冠軍中華台北（中華隊）在內，代表世界各地的選手們將展開精彩激烈的對決。本公司期望透過贊助此項賽事，全力應援持續在世界舞台上挑戰自我的選手們，同時也為賽事帶來更多話題與熱度，貢獻一份心力。
長久以來，夏普透過獨創的創新科技，如高性能顯示技術與以智慧型手機為核心的先進相機技術等，致力於將體育賽事所帶來的感動與熱血，以更具臨場感的方式傳遞給大眾。
透過本次的策略合作夥伴關係，夏普不僅將支持運動員們迎接挑戰，更將致力於透過獨家技術創造全新的價值與感動體驗，為廣大棒球球迷提供更具魅力的運動觀賽享受。
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