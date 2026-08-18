微星科技正式宣布推出 LuckyClaw AI 代理平台

全球電競與高效能運算領導品牌微星（2377）宣布正式推出 LuckyClaw AI代理平台，以強大「雲端與在地混合算力」重塑 AI 應用生態。該平台專為 Windows 生態系打造，能智慧調配硬體資源，不僅協助個人使用者一鍵解鎖 24/7 專屬 AI 助手、大幅降低部署門檻，更提供企業打造高安全性、低運算成本的數位員工。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「LuckyClaw 展現了微星將強大硬體開發能力延伸至 AI Agent 軟體生態的關鍵突破。面對使用者安裝門檻高，以及企業面臨雲端成本與數據資安的痛點，我們透過 OpenClaw 技術與多情境技能 Agent，讓強大的在地算力得以發揮最大效益，協助個人與企業真正實現自動化轉型。」

LuckyClaw 於2026 COMPUTEX 台北國際電腦展 AI 專區首度亮相。對比傳統開源 AI Agent 多依賴 Linux 系統與複雜指令列（CLI）操作，LuckyClaw 針對 Windows 用戶提供直覺的 5 步圖形化安裝流程（GUI Setup）。

系統內建大語言模型計算器（LLM Calculator），可自動感測微星AI PC與 NVIDIA 獨立顯示卡（dGPU）之硬體規格，精準推薦最佳在地模型。此外，平台具備長效記憶（Persistent Memory）機制，能自動學習使用者工作習慣與格式偏好，讓 AI 技能隨使用次數持續進化。

在操作與自動化體驗上，LuckyClaw 原生整合 Telegram、WhatsApp 與 LINE 等通訊軟體，使用者無須學習新介面，透過日常對話即可遠端指揮 Agent 執行任務。系統能跨軟體打通 PDF、DOCX、XLSX 等本機文件，並順暢連接 Gmail、Calendar、Notion、Dropbox 與 Slack 等生產力工具。平台亦預載涵蓋行程規劃（Travel）、學習考題（Academic）、業務比對（Sales）與內容生成（Marketing）等多情境技能代理（Skills Agents）。

針對企業管理，LuckyClaw 提供 Token 用量與成本監控儀表板（Token Usage Dashboard），實現 AI 資源調配與預算可視化。平台支援多機串聯（Swarm）運算架構，允許將高頻率日常工作優先派發至內部設備處理，僅在複雜推理時調用雲端資源。