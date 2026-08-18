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WirForce 2026登陸台北 亞洲最大網路派對集結、多家品牌夥伴進駐

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
WirForce 2026 以品牌攤位、硬體展示與現場互動，打造玩家參與式數位娛樂體驗。WirForce／提供
WirForce 2026 以品牌攤位、硬體展示與現場互動，打造玩家參與式數位娛樂體驗。WirForce／提供

亞洲最大網路派對 WirForce 2026 將於 9 月 24 日至 27 日在台北世貿一館盛大登場。今年 WirForce 首度移師世貿一館，展演空間與活動規模全面升級，除延續四天三夜、96 小時不間斷的活動特色，更集結多家品牌夥伴進駐，涵蓋遊戲互動娛樂、電競硬體、動漫娛樂、餐飲服務與玩家生活場景，打造橫跨遊戲、科技、娛樂與社群文化的年度數位娛樂嘉年華。

就肆電競執行長黃智仁表示：「WirForce 發展至今，已不只是玩家年度相聚的派對，更是連結遊戲內容、硬體科技、創作者社群與品牌夥伴的數位娛樂平台。今年首度移師台北世貿一館，正是希望將玩家文化帶到更大的場域，讓品牌不只是展示產品，更能與玩家共同創造體驗、建立連結，持續推動台灣數位娛樂生態的交流與擴散。」

不同於傳統單向展示型展覽，WirForce 以 LAN Party 與 BYOC 玩家文化為核心，玩家從踏入現場那一刻起，不再只是單純參觀，而能開機上線、參與互動、體驗品牌內容，甚至成為活動共創的一部分，正式登入這場屬於玩家世代的年度主場。

遊戲互動娛樂品牌包含 BanG Dream！ 交織的樂章、Garena三角洲行動、Kingshot、宏碁遊戲，將帶來多元遊戲內容、現場試玩與互動體驗，讓玩家感受不同遊戲品牌進駐的娛樂能量；科技與電競硬體品牌則包含技嘉 AORUS、Logitech G、Predator、NVIDIA、德商CHERRY、SANDISK Optimus、海韻電子、SONY INZONE、MONTECH 君主科技、TCOMAS、FSP全漢、ZOTAC GAMING、iQOO、GravaStar、TP-Link、KIOXIA 鎧俠、MSI 微星科技等，從電競設備、周邊配備、儲存裝置、電源供應到網路設備，全面展現玩家裝備生態。

此外，預見娛樂、金玉選宝会、特異點、草空間等動漫相關內容，以及麥當勞歡樂送、coupang等餐飲與生活服務品牌也將加入現場，全球知名 VTuber 品牌 hololive 也將與WirForce 推出獨家聯名商品，作為本屆限定合作內容之一，預期吸引玩家與動漫愛好者高度關注。WirForce將從核心玩家聚會，延伸至動漫娛樂、社群互動與日常消費場景，成為串聯遊戲、科技、娛樂與玩家生活風格的年度盛會。

派對 網路 品牌

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