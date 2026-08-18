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AI熱潮旺台灣還沒走完！企業獲利估增50% 是去年底預期的近三倍

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI基礎設施需求持續強勁，帶動台灣科技供應鏈獲利展望升溫，彭博預估台灣企業今年獲利將成長50%。圖為台北國際電腦展展示的AI機架伺服器。歐新社
AI基礎設施需求持續強勁，帶動台灣科技供應鏈獲利展望升溫，彭博預估台灣企業今年獲利將成長50%。圖為台北國際電腦展展示的AI機架伺服器。歐新社

AI熱潮持續推升台灣科技業展望，彭博預估台灣企業今年獲利將成長50%，幾乎是2025年底預估18%的三倍。分析師持續上修台股獲利預測，受惠範圍也從台積電、鴻海等大型權值股擴散至中型科技股。為解決先進晶片、封裝等產能瓶頸，業者正擴大資本支出，但供應吃緊也推高成本，促使企業舉債及漲價因應。

根據彭博彙編資料，台股未來12個月預期獲利今年來已上調55%，光是7月就調高9.5%，是2009年以來最大單月調升幅度之一，也高於南韓KOSPI指數同期的7.5%。

凱基投顧董事長朱晏民表示，市場仍低估這波AI投資周期的持續時間與規模。隨著AI基礎設施需求擴大，受惠範圍正延伸至伺服器、連接器、散熱與電源管理等中型企業。

彭博分析師曾緒良表示，2026年剩餘時間的獲利預測上調，有強勁訂單能見度支撐，尤其輝達（NVIDIA）相關業務需求強勁。AI資本支出周期延長雖然獲得市場普遍認知，但尚未完全反映在中型科技股的價格上，未來投資人將尋找能受惠於強勁需求或結構性供應短缺，把資本支出轉化為營收及獲利成長的企業。

但他也提醒，平台轉換、客戶部署時程及零組件供應仍可能影響出貨時間，「即使訂單已確認，仍存有風險」。

為因應AI需求及產能瓶頸，業者持續加碼投資。封測大廠日月光投控7月宣布，2026年資本支出再增加20億美元至105億美元，以興建容納新增產能所需的先進廠房及設施；南亞科則為加快新廠產能建置，把2026年資本支出上限由台幣520億元提高至近700億元。台積電、台達電也上調今年資本支出指引，聯發科則核准50億美元彈性融資額度，以確保供應鏈產能並支援擴張。

產能吃緊也帶來成本壓力。彭博統計，企業財報電話會議提及「定價策略」的次數升，至少是五年最高。聯詠總經理王守仁表示，記憶體等零組件及材料短缺推高成本，該公司已相應調漲產品價格。聯發科董事長蔡明介也表示，供應鏈成本上升已成產業普遍現象，該公司正透過定價措施適當反映成本增加。

鴻海 晶片 台股獲利

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