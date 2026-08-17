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輝達高喊「矽光時代」來了 台積電、鴻海、日月光投控、波若威扮要角

經濟日報／ 記者鐘惠玲黃雅慧蘇嘉維／台北即時報導

輝達透過官方社群帳號宣布，以共同封裝光學（CPO）技術打造的Spectrum-X乙太網路矽光子交換器進入全面量產出貨階段，宣告AI資料中心邁入「矽光時代」，台灣共有台積電（2330）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、波若威等四家廠商入列夥伴。

這意味光通訊將迎來爆發成長期。已有多家業者高喊訂單排到2027年，看好供不應求盛況將至少延續至2028年。

根據輝達釋出的消息，協助AI資料中心邁入「矽光時代」共有11家夥伴入列，台廠強占四家，與美系廠商比重相當，凸顯台鏈在輝達進入矽光時代的重要性。

四家台廠包括台積電、鴻海、日月光投控旗下矽品、波若威。其餘為康寧、Coherent、Fabrinet、Lumentum等四家美商，以及扇港先進（Senko Advance）、住友電工等兩家日商，還有大陸光通訊大廠天孚通信。

入列的四家台廠中，台積電、鴻海、日月光都已是一方之霸，波若威相對受關注。波若威（3163）主要透過光纖連接套件打入輝達供應鏈當中，今年出貨動能正逐步放大，隨CPO進入爆發期，波若威未來亦有望攻入其他AI平台大廠，動能看俏。

輝達說明，全球首款進入量產的200G／lane CPO乙太網路交換器系統「Spectrum-X Ethernet Photonics」出貨後，CoreWeave、Lambda與甲骨文為首批採用客戶。此次量產的核心產品將CPO技術與交換機晶片深度整合，徹底改變傳統可插拔光模組的訊號轉換方式。

輝達分析，與傳統可插拔光學網路相比，新架構可實現五倍網路功耗效率提升、五倍AI應用不間斷運行時長提升，以及十倍平均故障間隔時間延長。相關性能大躍升，對於正在大規模擴張GPU叢集的雲端大廠和AI基礎設施運營商而言，具有直接的成本與可靠性價值。

為了支援AI工廠的橫向擴展與跨域部署，輝達Vera Rubin平台導入Spectrum-X乙太網路矽光子技術，是全球首個採用CPO技術、並搭載 200Gb／s SerDes 的交換器。

輝達強調，Spectrum-X乙太網路交換器是專為加速超大規模生成式AI網狀架構而打造。相較於傳統乙太網路，AI網路效能可提升1.6倍，加速 AI工作負載處理、分析和執行，支援雲端規模的開放式乙太網路堆疊（SONiC）。

此外，Spectrum-X多平面架構，讓乙太網路能透過扁平化的兩層拓撲，可將規模從數千顆擴充為成千上萬顆GPU。

輝達 鴻海 日月光投控

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