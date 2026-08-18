聽新聞
0:00 / 0:00
明年中央政府總預算鞏固科技優勢 再加碼12%
賴清德總統昨（17）日表示，明年中央政府總預算除規劃普發現金，亦將加薪、減稅、增福利、少負擔、拚建設。其中科技發展計畫預算達2,292億元，較今年增12.7%，當中的AI新十大建設編列406億元，盼鞏固台灣科技優勢，站穩AI供應鏈關鍵位置。
賴總統表示，明年總預算有五大重點。第一，推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」。整體預算合計3,730億元，「0到18歲成長津貼」不用立法，已編入明年總預算，政府直接做，國人直接領，育兒留停津貼6+3、延長婚假與產假等政策，也納入明年總預算。
第二，明年度整體國防預算，包括年度預算和特別預算，首度突破兆元，達1兆1,225億元，持續超過GDP的3%。
第三，打造「智慧國家2.0」，帶動中小微企業轉型升級。明年科技發展計畫達2,292億元，年增12.7%。其中，「AI新十大建設」編列406億元。行政院長卓榮泰表示，政府推動13項關鍵戰略產業，並將持續投入新興能源、關鍵技術等。
政府也將啟動修法，未來八年增加1,000億元，帶動中小微企業轉型升級。
第四，加速公共建設，明年公共建設整體經費達7,288億元，均衡台灣計畫編列1,472億元，持續推動「六大區域產業及生活圈」計畫。
第五，擴大對地方支持，明年中央挹注地方財源，包括統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款將達1兆3,579億元，比今年增加1,929億元。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。