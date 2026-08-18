聽新聞
0:00 / 0:00

明年中央政府總預算鞏固科技優勢 再加碼12%

經濟日報／ 記者歐芯萌余弦妙／台北報導

賴清德總統昨（17）日表示，明年中央政府總預算除規劃普發現金，亦將加薪、減稅、增福利、少負擔、拚建設。其中科技發展計畫預算達2,292億元，較今年增12.7%，當中的AI新十大建設編列406億元，盼鞏固台灣科技優勢，站穩AI供應鏈關鍵位置。

賴總統表示，明年總預算有五大重點。第一，推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」。整體預算合計3,730億元，「0到18歲成長津貼」不用立法，已編入明年總預算，政府直接做，國人直接領，育兒留停津貼6+3、延長婚假與產假等政策，也納入明年總預算。

第二，明年度整體國防預算，包括年度預算和特別預算，首度突破兆元，達1兆1,225億元，持續超過GDP的3%。

第三，打造「智慧國家2.0」，帶動中小微企業轉型升級。明年科技發展計畫達2,292億元，年增12.7%。其中，「AI新十大建設」編列406億元。行政院長卓榮泰表示，政府推動13項關鍵戰略產業，並將持續投入新興能源、關鍵技術等。

政府也將啟動修法，未來八年增加1,000億元，帶動中小微企業轉型升級。

第四，加速公共建設，明年公共建設整體經費達7,288億元，均衡台灣計畫編列1,472億元，持續推動「六大區域產業及生活圈」計畫。

第五，擴大對地方支持，明年中央挹注地方財源，包括統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款將達1兆3,579億元，比今年增加1,929億元。

科技 普發現金 賴清德

延伸閱讀

影／經濟成長率創39年新高 賴總統宣布：明年普發現金1萬元

卓榮泰：普發現金不排擠各項施政 明年撥補勞保1300億、健保600億

陳其邁支持普發1萬 盼建設高雄為大南方新矽谷的核心樞紐

賴總統加大對地方補助？新北市：是因稅收增加 非中央加碼

相關新聞

輝達點火 開啟AI矽光時代

輝達透過官方社群帳號宣布，以共同封裝光學（CPO）技術打造的Spectrum-X乙太網路矽光子交換器進入全面量產出貨階段，宣告AI資料中心邁入「矽光時代」，台灣共有台積電、鴻海、日月光投控、波若威等四家廠商入列夥伴。

AI矽光時代 鴻海光通訊出貨將爆發

輝達宣告「矽光時代」來臨，台積電與鴻海扮演關鍵要角。由台積電提供COUPE光子引擎整合平台生產晶片，之後給日月光投控封裝，再用波若威的光通訊元件，最後由鴻海集大成，組裝成CPO交換機，鴻海今年光通訊產品將迎來大爆發，出貨量將躍居全球之冠。

AI矽光時代 上詮、訊芯躍幕後大贏家

輝達宣布「矽光時代」鳴槍起跑，台積電、鴻海扮演台廠雙箭頭之際，上詮、訊芯-KY分別緊跟台積電、鴻海集團卡位CPO關鍵環節，前者掌握光纖陣列模組（FAU），後者具備光學引擎（OE）及先進封裝量產能力，成為幕後兩大贏家。

功率半導體漲價又一波 電力革命引爆缺貨潮

輝達AI平台持續推進，用電量也愈來愈大，掀起「電力革命」，扮演輝達「電力革命」要角的功率半導體大缺貨，繼產業巨頭英飛凌（Infineon）日前漲價之後，台廠也醞釀第三波價格調整，最快10月起針對非合約產品，漲價10%至15%。業界看好台半、強茂、德微等下半年營運價量齊揚。

去中化效應 功率半導體台廠得利

繼安世半導體（Nexperia）事件後，中國大陸功率半導體廠揚杰科技又掀起新一波供應鏈調整，品牌廠、ODM客戶加快分散採購來源，「去中化」及非紅供應鏈需求升溫。

明年中央政府總預算鞏固科技優勢 再加碼12%

賴清德總統昨（17）日表示，明年中央政府總預算除規劃普發現金，亦將加薪、減稅、增福利、少負擔、拚建設。其中科技發展計畫預算達2,292億元，較今年增12.7%，當中的AI新十大建設編列406億元，盼鞏固台灣科技優勢，站穩AI供應鏈關鍵位置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。