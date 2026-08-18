明年中央政府總預算鞏固科技優勢 再加碼12%

輝達宣告「矽光時代」來臨，台積電與鴻海扮演關鍵要角。由台積電提供COUPE光子引擎整合平台生產晶片，之後給日月光投控封裝，再用波若威的光通訊元件，最後由鴻海集大成，組裝成CPO交換機，鴻海今年光通訊產品將迎來大爆發，出貨量將躍居全球之冠。

2026-08-18 01:33