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去中化效應 功率半導體台廠得利

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

繼安世半導體（Nexperia）事件後，中國大陸功率半導體廠揚杰科技又掀起新一波供應鏈調整，品牌廠、ODM客戶加快分散採購來源，「去中化」及非紅供應鏈需求升溫。

功率半導體再掀漲價潮，伴隨供應鏈「去中化」需求急增，加乘效應下，台半（5425）、強茂（2481）、德微（3675）、富鼎（8261）及大中（6435）等台灣功率半導體廠，儼然成為市場當紅炸子雞。

安世半導體事件發生在2025年第3季底，當時荷蘭政府與大陸因功率半導體大廠安世半導體公司的控制權與出口管制相互角力，導致全球功率半導體供應受阻，甚至出現斷鏈危機。

安世與揚杰事件帶來的影響並不完全相同，由於安世效應發酵時間較早，目前轉單輪廓已相對明確，尤其小訊號、保護元件等產品最為顯著。

揚杰科技在中國大陸本土市場根基深厚，歐洲市場覆蓋程度與安世也有差異，因此短期直接轉單力道相對有限，但部分台灣ODM及歐美客戶基於供應鏈風險考量，已開始尋找第二供應來源。

業界指出，品牌客戶一旦啟動新供應商認證，後續牽動的不只是單一料號，可能重新調整採購比重，台廠在二極體、MOSFET、小訊號及保護元件布局完整，加上具備晶圓製造或封裝能力，成為客戶分散供應來源的重要選項。

去中化 台半 強茂

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