AI矽光時代 上詮、訊芯躍幕後大贏家

輝達宣布「矽光時代」鳴槍起跑，台積電（2330）、鴻海（2317）扮演台廠雙箭頭之際，上詮（3363）、訊芯-KY（6451）分別緊跟台積電、鴻海集團卡位CPO關鍵環節，前者掌握光纖陣列模組（FAU），後者具備光學引擎（OE）及先進封裝量產能力，成為幕後兩大贏家。

法人指出，台積電積極推進COUPE光通訊先進封裝平台，已欽點上詮為FAU合作夥伴。FAU是光訊號進出晶片重要介面，隨CPO朝更高速、更高密度發展，光纖通道數與耦合精準度要求同步提高，上詮成為台積電布局矽光子的關鍵夥伴。

業界說明，上詮FAU技術主要與奇景共同開發，首波1.6T、3.2T新品預計下半年量產交貨，明年進一步推進至6.4T規格，後續研發將聚焦增加光纖通道數、先進光學設計，以及提升良率與產能。

訊芯則循鴻海集團路線搶進CPO核心戰場。業界分析，訊芯為鴻海轉投資的系統模組封裝廠，長期深耕半導體封測及系統級封裝，並積極布局矽光子與CPO，目前集團已具備51.2T及102.4T CPO量產能力，成為鴻海搶攻AI高速網路基礎建設的重要後盾。

訊芯也與台積電COUPE技術平台合作，鎖定後段光學引擎領域，形成從先進封裝到CPO量產的布局。