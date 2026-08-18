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功率半導體漲價又一波 電力革命引爆缺貨潮

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
輝達AI平台持續推進，用電量也愈來愈大，掀起「電力革命」，扮演輝達「電力革命」要角的功率半導體大缺貨，繼產業巨頭英飛凌（Infineon）日前漲價之後，台廠也醞釀第三波價格調整。圖為半導體示意圖。（路透） 洪瑞
輝達AI平台持續推進，用電量也愈來愈大，掀起「電力革命」，扮演輝達「電力革命」要角的功率半導體大缺貨，繼產業巨頭英飛凌（Infineon）日前漲價之後，台廠也醞釀第三波價格調整。圖為半導體示意圖。（路透） 洪瑞

輝達AI平台持續推進，用電量也愈來愈大，掀起「電力革命」，扮演輝達「電力革命」要角的功率半導體大缺貨，繼產業巨頭英飛凌（Infineon）日前漲價之後，台廠也醞釀第三波價格調整，最快10月起針對非合約產品，漲價10%至15%。業界看好台半（5425）、強茂、德微等下半年營運價量齊揚。

供應鏈分析，今年以來功率半導體歷經兩波價格調整，上半年平均價格較去年同期漲15%至20%，隨著AI用電量愈來愈大，功率半導體缺貨更嚴重，促使台廠規劃10月啟動第三波調價。

業界指出，功率半導體缺貨大漲價，背後有兩大推力，首先是需求結構明顯翻轉，因為AI資料中心功耗快速攀升，機櫃成為功率元件新一波需求大宗，MOSFET、TVS二極體及功率二極體等用量同步增加。

尤其AI資料中心朝800VDC高壓直流架構發展，電源轉換效率及耐壓規格要求提高，從矽基元件到碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）都有新的發展空間。

其次是成本轉嫁壓力。業界分析，今年以來晶圓廠、導線架及其他供應鏈陸續調高價格，相關成本已墊高一段時間，先前終端需求尚未全面回溫，功率半導體業者為維繫訂單，多數選擇自行吸收，隨著需求轉旺、產業供需改善，轉向下游客戶反映成本。

台半積極擴展資料中心相關MOSFET及二極體產品線，其中，650V TVS二極體已開始放量，並朝1,000V產品推進，鎖定AI機櫃及高壓電源應用，法人正向看待資料中心電力架構改變，不只是帶動單一零組件用量增加，更將推動功率元件規格全面升級，高壓產品重要性持續提升。

強茂表示，當前包括大型TVS、功率二極體及Power MOSFET等，在AI伺服器電源、散熱與主板應用需求均明顯增溫，不過，各家價格策略仍有差異，強茂調漲主要集中在小訊號產品，Power MOSFET則以爭取市占為優先。

半導體 漲價 強茂

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