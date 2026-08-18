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仍待舉借8696億⋯財政負擔沉重 審計部：政府發錢缺規畫及效益評估

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太陽能產業迎復甦 兩大利多

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

大陸太陽能廠不再殺價搶市，推升多晶矽與太陽能電池報價大漲之際，台灣太陽能光電市場歷經近年寒冬後，下半年也有機會迎來春燕。

隨著整體報價結構改善、內需市場轉趨活躍等兩大正面因素激勵，有利元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等廠商後市。

業界人士透露，相較去年或今年上半年，現階段台灣政府對光電案場的審核進度都有加速的跡象，加上屋頂光電政策加持，二大政策推波，產業有望迎來復甦。

多晶矽 光電 太陽能

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