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微星推AI代理平台LuckyClaw 搶攻個人與企業商機

中央社／ 台北17日電

人工智慧代理（AI Agent）可主動運用工具完成任務，成為最值得關注的AI趨勢之一。電競大廠微星今天宣布推出AI代理平台LuckyClaw，專為Windows作業系統生態系打造，以雲端與地端混合算力，搶攻個人及企業AI代理市場。

微星行銷副總經理程惠正透過新聞稿表示，微星結合AI代理工具OpenClaw技術與多情境技能Agent，讓地端算力得以發揮最大效益，協助個人與企業實現自動化轉型。

微星指出，LuckyClaw系統內建大語言模型計算器，可自動感測微星人工智慧個人電腦（AI PC）與輝達（NVIDIA）獨立顯示卡的硬體規格，推薦最佳地端模型。此外，平台具備長效記憶機制，能自動學習使用者工作習慣與格式偏好。

在操作體驗上，LuckyClaw原生整合Telegram、WhatsApp與LINE等通訊軟體，使用者無須學習新介面，透過日常對話即可遠端指揮Agent執行任務，例如行程規劃、業務報價、行銷內容生成等。

微星 平台 算力

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