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聯電三度獲亞洲最佳企業雇主獎 萬元育兒補助、16小時公益假留才

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
聯電榮獲2026年亞洲最佳企業雇主獎，由聯電公共事務暨企業訊息副總經理郭臨伍(圖右)代表領獎。圖／公司提供
聯電榮獲2026年亞洲最佳企業雇主獎，由聯電公共事務暨企業訊息副總經理郭臨伍(圖右)代表領獎。圖／公司提供

晶圓代工廠聯電（2303）17日宣布，獲得《HR Asia》2026年「亞洲最佳企業雇主獎」，這也是聯電第三度獲獎。聯電表示，公司持續從員工福利、健康照護、人才培育及多元共融等面向投入資源，希望打造讓員工安心工作、長期發展的職場環境。

亞洲最佳企業雇主獎由人力資源雜誌《HR Asia》主辦，評選範圍涵蓋15個市場、數百家企業，透過員工投入度問卷及企業報告，從組織文化、員工體驗與團隊合作三大構面，評估企業在人力資源管理上的表現。

聯電執行長王石表示，人才是聯電最重要的資產，公司持續打造多元、平等及共融的企業文化，提供安全、健康、尊重且包容的工作環境，並投資人才培育與職涯發展，鼓勵員工創新及持續學習，建立兼具競爭力與永續發展的人才團隊。

福利制度方面，聯電依照員工不同人生階段，建立涵蓋職涯發展、成家育兒、身心健康、照護支持及退休規劃的制度。其中，台灣員工每名6歲以下子女，每年可獲得1萬元育兒補助，協助員工兼顧工作與家庭。

聯電也建立涵蓋疾病與過勞預防、健康追蹤及失能照顧的360度健康照護體系，提供定期健康檢查、心肺CT精密檢查，以及流感與帶狀皰疹疫苗施打等措施，並透過健康異常追蹤及失能照顧機制，強化員工身心健康支持。

人才培育方面，聯電於2022年成立設備學院，透過系統化課程與實作訓練，提高新人即戰力；因應數位轉型，公司也建立「數位轉型種子制度」，由各部門指派種子教官，擔任AI工具運用的輔導窗口，協助員工提升數位能力。

聯電同時鼓勵員工投入社會公益，2025年員工志工服務時數達9,689小時，受益達66,033人次。公司每年另提供16小時給薪公益活動假，支持員工走入社區及弱勢團體參與服務。

聯電 育兒 補助

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