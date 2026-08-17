聯電三度榮獲HR Asia亞洲最佳雇主獎

聯電（2303）今日宣布榮獲《HR Asia》2026年亞洲最佳企業雇主獎，從傾聽員工需求、完善福利制度、凝聚團隊文化到培育未來人才，持續打造以人為本的職場文化，這也是聯電第三度獲得亞洲最佳企業雇主獎的肯定。

亞洲最佳企業雇主獎(HR Asia Best Companies to Work for In Asia)是由亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》所主辦，評選涵蓋15個市場、數百家企業，透過員工投入度問卷調查和企業報告，從組織文化、員工體驗、團隊合作等三大構面，評估企業在人力資源管理上的表現。

聯電執行長王石表示：「人才是聯電最重要的資產，公司持續打造多元、平等與共融的企業文化，提供安全、健康、尊重與包容的工作環境，讓每一位同仁都能發揮潛能、共同成長。我們也持續投資人才培育與職涯發展，鼓勵同仁勇於創新、持續學習，打造兼具競爭力與永續發展的人才團隊。」

聯電一路陪伴員工走過人生的不同階段，建構涵蓋「職涯發展、成家育兒、身心健康、照護支持及退休規劃」的完整福利制度，包含針對台灣員工6歲以下子女，每年提供新台幣一萬元育兒補助，協助同仁兼顧工作與家庭。此外，建立業界首創涵蓋疾病與過勞預防、健康追蹤到失能照顧的360度健康照護體系，提供定期健康檢查、心肺CT精密檢查、流感疫苗及帶狀皰疹疫苗施打等預防措施，並透過健康異常追蹤及失能照顧機制，全面守護員工身心健康。

聯電持續投資人才發展，透過完善的人才發展制度、數位轉型及次世代人才培育計畫，建立多元學習與職涯發展機制。為提升新人即戰力，聯電於2022年成立設備學院，以系統化課程與實作訓練培育技術人才。同時，因應數位轉型趨勢，聯電建立「數位轉型種子制度」，由各部門指派種子教官擔任AI工具運用的輔導窗口，提供同仁即時支援與協助，強化數位能力。