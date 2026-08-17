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634億元無人機預算過關 駿吉布局無人機晶片
駿吉控股-KY（1591）公司近一年積極推動半導體事業轉型，完成DDR記憶體顆粒設計、委外製造等布局，並成功導入晶圓級測試與相關半導體設備。董事長胡德立表示，未來將以類似模式切入無人機晶片市場，瞄準供應鏈本土化的龐大商機。
胡德立指出，634億元無人機預算剛從立法院過關，但真正挑戰才要開始。台灣具備完整半導體製造能力，但許多無人機廠商仍面臨晶片客製成本高、採購規模不足、關鍵零組件仰賴外部供應鏈等問題，因此打算導入晶片規格設計與量產資源，協助台灣無人機產業取得本土來源、可查核且穩定供應的晶片產品。
駿吉業務將延伸至飛行控制、通訊傳輸、衛星定位、影像感測、電源管理及邊緣運算等無人機專用晶片，參與這波的產業升級機會。
駿吉7月營收4249萬，月增15.5%、年增64.8%；累計前7月營收2.96億元，年增295%，顯示新團隊帶領轉型半導體已漸有成效，同時鞏固本業，營運數字已穩定成長。第1季財報每股虧損1.18元，未來將繼續深化產業競爭力。
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