遠傳持續擴大行動生活圈福利版圖 打造更多一站式生活優惠體驗
遠傳（4904）持續擴大行動生活圈福利版圖，串聯美食、旅遊等多元生活服務，打造「去哪吃、去哪玩」一站式生活優惠體驗。即日起，遠傳用戶透過「去哪吃」App可享隨買即用美食套餐券5折起優惠，還可預訂人氣私廚專屬保留席；透過「遠傳心生活」App訂購Klook、Trip.com、Agoda、AsiaYo與雄獅旅遊等五大旅遊平台商品，搭配遠傳friDay聯名卡消費有遠傳幣回饋，讓用戶從日常聚餐到國內外旅行，都能輕鬆享受「吃得划算、玩得超值」的專屬福利。
除了套餐券優惠外，「去哪吃」搭配具職人精神的人氣私廚餐廳，提供線上訂位服務，並推出用戶專屬保留席，讓饕客一鍵查看私廚名單並可線上訂位。合作陣容包括國宴主廚阿祿師掌廚的「民樂園」、精緻粵菜代表「聰私廚」與「如嫣」、融合江浙與上海功夫菜的「海派私房」、入選500盤推薦的「承家私廚」、以及榮獲米其林必比登推薦的「隱食家Inns+」等特色名店，帶來兼具匠心手藝與在地風味的餐飲體驗，讓用戶從日常聚餐到高端饗宴，都能輕鬆享受質感美食。
海外旅遊熱潮持續升溫，遠傳攜手Agoda、AsiaYo、Klook、Trip.com及雄獅旅遊五大知名旅遊品牌，提供全球住宿、熱門景點票券、一日遊、自由行及團體旅遊等多元旅遊商品，滿足不同旅遊需求。凡透過「遠傳心生活」APP預訂旅遊商品即享遠傳幣回饋，再搭配遠傳friDay聯名卡，最高可享15%遠傳幣回饋，讓旅遊規劃更輕鬆、回饋更有感。
「遠傳心生活」App另提供超值原號漫遊與優質旅平險服務，打造最便利的一站式出國旅遊體驗，遠傳原號漫遊免換卡一鍵申辦最低99元起；遠傳解決傳統投保流程繁瑣的痛點、提供極致順暢的數位申辦旅平險體驗，一鍵帶入個人資料，僅需幾分鐘即可為自已與父母、配偶及子女等一起完成申辦，並可直接透過電信帳單支付，全家保障一次到位。
除了涵蓋完善的海外突發疾病醫療防護外，更貼心納入海外租車自駕保障，以及主題樂園或演唱會因故取消等專屬慰問金保障，完美應對海外旅行的各種突發狀況，讓全家人出國玩得開心又安心。
除了美食與旅遊外，遠傳持續擴大遠傳幣跨界應用場景，串聯美妝保養、購物、展覽、演唱會及生活服務等多元用戶福利，讓遠傳幣成為日常生活的實用回饋。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。