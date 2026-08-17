遠傳持續擴大行動生活圈福利版圖 打造更多一站式生活優惠體驗

遠傳（4904）持續擴大行動生活圈福利版圖，串聯美食、旅遊等多元生活服務，打造「去哪吃、去哪玩」一站式生活優惠體驗。即日起，遠傳用戶透過「去哪吃」App可享隨買即用美食套餐券5折起優惠，還可預訂人氣私廚專屬保留席；透過「遠傳心生活」App訂購Klook、Trip.com、Agoda、AsiaYo與雄獅旅遊等五大旅遊平台商品，搭配遠傳friDay聯名卡消費有遠傳幣回饋，讓用戶從日常聚餐到國內外旅行，都能輕鬆享受「吃得划算、玩得超值」的專屬福利。

除了套餐券優惠外，「去哪吃」搭配具職人精神的人氣私廚餐廳，提供線上訂位服務，並推出用戶專屬保留席，讓饕客一鍵查看私廚名單並可線上訂位。合作陣容包括國宴主廚阿祿師掌廚的「民樂園」、精緻粵菜代表「聰私廚」與「如嫣」、融合江浙與上海功夫菜的「海派私房」、入選500盤推薦的「承家私廚」、以及榮獲米其林必比登推薦的「隱食家Inns+」等特色名店，帶來兼具匠心手藝與在地風味的餐飲體驗，讓用戶從日常聚餐到高端饗宴，都能輕鬆享受質感美食。

海外旅遊熱潮持續升溫，遠傳攜手Agoda、AsiaYo、Klook、Trip.com及雄獅旅遊五大知名旅遊品牌，提供全球住宿、熱門景點票券、一日遊、自由行及團體旅遊等多元旅遊商品，滿足不同旅遊需求。凡透過「遠傳心生活」APP預訂旅遊商品即享遠傳幣回饋，再搭配遠傳friDay聯名卡，最高可享15%遠傳幣回饋，讓旅遊規劃更輕鬆、回饋更有感。

「遠傳心生活」App另提供超值原號漫遊與優質旅平險服務，打造最便利的一站式出國旅遊體驗，遠傳原號漫遊免換卡一鍵申辦最低99元起；遠傳解決傳統投保流程繁瑣的痛點、提供極致順暢的數位申辦旅平險體驗，一鍵帶入個人資料，僅需幾分鐘即可為自已與父母、配偶及子女等一起完成申辦，並可直接透過電信帳單支付，全家保障一次到位。

除了涵蓋完善的海外突發疾病醫療防護外，更貼心納入海外租車自駕保障，以及主題樂園或演唱會因故取消等專屬慰問金保障，完美應對海外旅行的各種突發狀況，讓全家人出國玩得開心又安心。

除了美食與旅遊外，遠傳持續擴大遠傳幣跨界應用場景，串聯美妝保養、購物、展覽、演唱會及生活服務等多元用戶福利，讓遠傳幣成為日常生活的實用回饋。