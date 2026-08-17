曾海華：半導體擴產趨勢明確 崇越下半年營運續成長

半導體材料整合服務商崇越科技今天舉行法人說明會，崇越上半年歸屬母公司淨利新台幣28.58億元，年增54.2%，每股純益14.79元，創歷年同期新高。崇越董事長曾海華看好全球半導體大廠擴建產能趨勢明確，搭配傳統旺季到來，樂觀看下半年營運續成長。

曾海華表示，受惠AI與HPC（高效能運算）浪潮，崇越的先進製程與高階封裝材料今年以來出貨爆發。

崇越指出，在AI晶片需求狂飆引領下，先進邏輯晶圓廠以及記憶體廠滿載運作，稼動率高達95%至100%。隨全球半導體晶圓廠新產能將陸續於2027至2029年間大量開出，加上部分半導體材料受石化及運費等成本上升調漲價格，進一步為崇越半導體相關營收帶來成長紅利。

崇越目前供應關鍵半導體材料包括矽晶圓、光阻、光罩及晶圓載具等。崇越表示，隨著半導體先進製程持續推進至3奈米、2奈米，甚至1.6奈米、1.4奈米、0.7奈米等次世代節點，光阻劑已穩居不可或缺的核心戰略位置，市場展望在未來數季持續看好。

因應AI伺服器高頻高速傳輸需求，崇越積極布局M9超低損耗等級材料「石英布」，已送樣至終端客戶進行驗證。此外崇越在先進製程石英製品市占率達8成，訂單能見度直達2030年，為因應客戶強勁的擴產需求，已於今年7月取得朴子廠周邊土地，積極布局中長期產能擴充。

針對高階封裝需求，崇越也全面引進底部填充膠（Underfill）、暫時性黏著載板膠材（TBDB）、熱介面材料（TIM）、微型銅柱、錫銀電鍍液、藍寶石基板等多元產品，全面深化AI與半導體供應鏈布局。

崇越也持續深化在地服務與全球供應鏈布局，印度崇越子公司已於今年7月在古吉拉特邦的阿默達巴德完成設立，下半年更規劃於德國德勒斯登、日本福岡及美國愛達荷州陸續設立營運據點。