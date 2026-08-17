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邑昇二期新廠投資5億元正式啟用 月產能拚增1.5倍

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
邑昇二期新廠正式啟用，月產能拚增1.5倍，圖為邑昇董事長簡榮坤。圖／公司提供
邑昇二期新廠正式啟用，月產能拚增1.5倍，圖為邑昇董事長簡榮坤。圖／公司提供

邑昇（5291）今日宣布桃園龜山擴建二期廠房正式啟用，歷經建廠、擴線與製程升級後，公司高階PCB製造能力全面提升，並透過新廠導入高階生產設備、自動化搬運及數位化製程管理，進一步擴充高層數、高精密、高頻高速及厚銅等利基型PCB產能。此次二期廠房投資約新台幣5億元，土地面積為5,700平方公尺、廠房面積達18,600平方公尺，二期新廠正式啟用後，整體月產能可望提升至原有產能的1.5倍，除強化量產承接能力，更為高階PCB產品放量及後續營運成長提供充足產能支撐，進一步擴大高附加價值產品比重、提升營收規模與奠定毛利結構基礎。

邑昇說，隨著AI伺服器、資料中心、高效能運算、低軌衛星、無人機及次世代通訊等新興應用快速發展，PCB市場需求已由傳統大量標準化產品，逐步轉向高速傳輸、高密度、高可靠度及高散熱等高階規格。邑昇此次廠房升級的核心並非單純擴充產能，而是同步提升製程技術與產品承接能力，聚焦細線路1.5 mil以下、32層以上高層數、6oz以上厚銅及6階以上HDI等高門檻製程，並持續強化高頻高速板、高Tg材料及特殊材料加工能力，使邑昇能承接更多高規格、高可靠度及高度客製化訂單。

在製造能力升級方面，邑昇說，新產線將導入高階設備、智慧化製程監控、自動化搬運及關鍵製程標準化，並透過製程參數數位化與即時品質監控，降低製程變異、提升良率與生產效率，同時優化排程、交期及產能配置。相較過去以人工及傳統製程管理為主，新產線將進一步朝數位化、智慧化製造基地發展，讓製造效益直接轉化為產品品質、交期與成本競爭力。

從市場布局來看，邑昇說，近年持續將產品組合推向高附加價值應用，鎖定AI伺服器、資料中心、工業電腦、車用電子及無人機等市場，並積極拓展低軌衛星與航太軍工應用。尤其航太衛星及無人機產品對PCB在耐環境、高可靠度、精密度及產品追溯等方面要求更高，邑昇自2021年即開始布局航太衛星市場，並已取得全球一線客戶合格供應商資格；加上公司取得AS9100航太品質管理系統認證，在風險管理、製程管控、供應鏈管理及產品追溯等面向接軌國際標準，進一步取得進入全球航太、衛星及國防供應鏈的重要門票。

邑昇說，面對高頻高速基板、特殊銅箔等關鍵材料需求升溫，以及近期材料價格上漲、供應吃緊與交期拉長，邑昇透過「多元取得、掌握需求、快速替代」三管齊下，強化材料供應韌性，降低缺料、交期及單一來源風險。尤其AI伺服器、衛星通訊及航太軍工等高階應用材料規格特殊、驗證周期較長，公司將持續完善替代方案與供應管理，確保客戶專案穩定交付。

邑昇說，將持續以「少量多樣、高度客製化、快速驗證」為差異化優勢，聚焦高可靠度、高技術門檻及高毛利產品，逐步提升低軌衛星、地面接收站、無人機等利基應用比重，並透過長約合作與共同開發深化客戶關係。而隨高階PCB市場持續擴張，對細線、高層數、高頻高速、厚銅及高可靠度製程的需求可望持續成長，邑昇將以二期新廠啟用為成長新引擎，結合產能擴充、製程升級與智慧製造，持續提升高階利基型PCB承接能力，加速產品與獲利結構優化，掌握AI及航太軍工市場商機，為未來營運注入更強勁且具延續性的成長動能。

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