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川湖漲停！林聰吉反超陳泰銘 再度重登台灣首富
人工智慧（AI）伺服器滑軌大廠川湖（2059），17日以13,750元以漲停作收，董事長林聰吉身家反超國巨董事長陳泰銘，重登台灣首富。
根據富比世（Forbes）網站即時富豪榜，林聰吉淨資產17日增加18億美元，攀抵195億美元，超越陳泰銘的174億美元，在台灣居冠，全球排名141。
川湖搭上AI熱潮，業績和股價扶搖直上，8月初股價首破萬元大關，成為台股史上第三檔「萬元股」。林聰吉10日身家也一度超車陳泰銘，成為台灣新首富，但隔日（11日）陳泰銘持股大漲奪回首富位置，把林聰吉擠到第二。
隨著川湖的「萬元股」及媒體所謂的「黑手變首富」話題發酵，林聰吉位於高雄市湖內區大湖的林家起家厝也意外爆紅，近日吸引民眾專程前往拍照打卡。
川湖14日公告7月自結財報，單月合併營收64.07億元、年成長355％，一個月就賺進去年全年獲利近半，每股純益（EPS）衝上50.24元，單月大賺逾五個股本。
由於AI算力持續增加，川湖下半年展望看好，美國休士頓新廠9月將投產，川湖二廠也將在明年下半投入營運。川湖股價今年截至14日收盤，累計漲幅已達233％。
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