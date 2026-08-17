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帶領AI新創搶進關西市場 國發會攜手阪急阪神不動產簽MOU

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯（右二）帶領Startup Island TAIWAN辦公室與阪急阪神不動產簽署合作備忘錄（MoU）。圖／國發會提供
國發會主委葉俊顯（右二）帶領Startup Island TAIWAN辦公室與阪急阪神不動產簽署合作備忘錄（MoU）。圖／國發會提供

台灣新創進軍日本市場再下一城。國發會17日宣布，攜手數位發展部、台灣關西聯盟夥伴及17家人工智慧新創赴大阪，與阪急阪神集團展開合作，並由Startup Island TAIWAN辦公室與阪急阪神不動產簽署合作備忘錄（MoU），這也是阪急阪神集團首度與台灣新創生態系建立系統化合作平台。

國發會表示，未來將以日本關西地區為主要場域，協助台灣新創對接日本企業及地方產業資源，並依企業需求，在交通、旅遊、零售等智慧城市領域推動媒合、技術驗證及開放式創新，加速新創落地關西市場。

國發會主委葉俊顯表示，過去已有台灣AI、生技醫療等新創與日本展開合作，例如獲得「創業綻放—創業大聯盟競賽」院長獎的亞洲準譯（APG）與大阪大學合作；此次由數發部支持的騰雲科技，也與阪急阪神集團旗下IT公司ITEC合作，共同推動日本智慧場域建設服務。

葉俊顯指出，這次簽署合作備忘錄，是台日新創合作的重要里程碑，也代表台灣與日本關西地區建立長期產業夥伴關係的新起點。相信這次透過與阪急阪神集團合作平台，以及其在大阪、京都、神戶及關西地區的產業網絡，未來可以創造更多台日的合作實績。

阪急阪神不動產社長福井康樹表示，阪急阪神集團希望透過「梅田願景(Umeda Vision)」，致力將梅田打造為持續創造新價值的國際交流據點，此次簽署合作備忘錄，將深化與台灣創新生態系的連結，是實現此一願景的重要一步，未來期待更多具創新能量的台灣新創在大阪與關西發展，為產業注入新的發展動能，也期盼透過與台灣的長期合作，進一步推動大阪成為更加開放的國際城市。

國發會說明，本次活動共吸引台日產業、創投、加速器、金融及學研機構代表逾百人參與，包含關西經濟聯合會、關西經濟同友會、大阪大學、大阪商工會議所、CIC Osaka等夥伴，象徵雙方合作由單次交流邁向長期、系統化發展，也希望透過本次合作，建立台灣與阪急阪神集團的合作平台，降低台灣新創拓展日本市場進入門檻，促成更多元的產業技術驗證、商業測試與市場落地。

國發會指出，除了加強台日創新生態系合作，透過阪急阪神及關西經濟聯合會、關西經濟同友會等核心經濟團體，協助台灣新創打入關西大型企業及產業組織的合作網絡外，明日國發會更將移師東京，舉辦第五屆「台灣·日本創新高峰會」，持續協台灣新創拓展關東市場。

國發會 阪神 MOU

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