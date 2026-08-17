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創泓科技攜手上緯智聯 搶進「台灣AI機器人生態系」

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

創泓科技（7714）攜手上緯智聯，積極布局「台灣 AI 機器人生態系」，透過 AI 語音、VLM（Vision-Language Model）影像視覺理解、無人載具管理平台及資安監控服務的整合，打造兼具「感知、理解、決策、執行與安全防護」能力的 AI 機器人應用架構。

創泓表示，AI 技術快速從雲端與軟體服務走向實體世界，機器人、無人載具與智慧感知設備正成為產業數位轉型的重要應用。此次展出聚焦 AI 與機器人結合的多元應用，其中 AI 語音技術支援國語、英語及台語，可應用於人機自然語音互動、服務型機器人及長照陪伴等場景，讓機器人不只是執行指令，更能透過語音理解提升與人的互動能力。未來亦可進一步結合大型語言模型（LLM），提供更自然的問答、資訊查詢與智慧服務。

在視覺能力方面，創泓科技展示 VLM 影像視覺理解技術，讓機械狗及無人載具能夠從攝影機取得影像後，進行物件辨識、場景理解及事件分析。相較於傳統僅能辨識特定物件的 AI 視覺模型，VLM 可進一步理解影像中的語意與情境，協助機器人判斷「看到了什麼」以及「現場發生什麼事」，為智慧巡檢、安全監控及長照服務等應用建立更高階的 AI 視覺能力。

此外，創泓科技也展示無人載具管理平台，可整合無人機、機器狗及其他智慧載具，提供任務管理、設備狀態監控、影像串流及 AI 應用整合等功能，讓不同類型的無人載具能透過統一平台進行管理。透過軟硬體整合，企業與政府單位可依照不同場域需求，快速建立智慧巡檢、環境監控、工業安全及遠端作業等應用。

面對 AI 與機器人大量導入企業及關鍵基礎設施後所衍生的資安議題，創泓科技同步導入資安監控服務，從設備、網路到 AI 應用層建立安全防護機制，強化無人載具與智慧設備在實際部署環境中的安全性。透過 AI 與資安技術的結合，讓機器人不僅「看得懂、聽得懂」，更能在安全的環境下執行任務。

創泓科技表示，未來 AI 機器人的競爭關鍵將不只是單一硬體或 AI 模型，而是能否建立完整的生態系，將 AI 感知、語音互動、視覺理解、載具控制、平台管理及資安防護整合在一起。此次與上緯智聯合作，正是希望串聯 AI、機器人與智慧載具技術，推動台灣從單一設備製造進一步走向「AI＋機器人＋軟體平台」的整合應用。

從長照陪伴、智慧巡檢，到工業安全、無人載具及智慧場域管理，創泓科技將持續擴大 AI 技術的實際應用，透過「AI 大腦＋機器人身體＋資安防護」的整合模式，打造更安全、更智慧、更具自主能力的次世代機器人應用，搶占台灣 AI 機器人生態系的發展先機。

上緯 機器人 科技

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