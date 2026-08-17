快訊

專題／博弈網4毒招曝光！少年遭「養套殺」淪詐欺車手

低胸短裙女酒醉躺加油站入口 突環抱警員嬌喊「我要脫光」

總是存不到錢？整理專家揭月光族家庭3個共同特徵：先打開冰箱看看

聽新聞
0:00 / 0:00

鋒形科技推全台首款支援MCP標準HR系統 強化AI應用

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

雲端人資管理系統（HR SaaS）供應商鋒形科技（Femas HR）正式推出全台首款支援MCP（Model Context Protocol）的HR系統應用「Femas HR AI connect：AI資料串接服務（MCP Server）」。鋒形科技表示，企業用戶無須額外寫程式，透過後台授權，即可將系統內人員出勤與薪資等數據，安全連結至企業既有ChatGPT與Claude等AI工具。

鋒形科技共同創辦人暨營運長杜俐芊17日指出，企業主管可以透過與慣用AI工具對話提問形式，取得出缺勤盤點、薪資核對、既有人力配置分析等人事數據。

鋒形科技共同創辦人暨執行長李佳鴻表示，目前多數HR SaaS內建AI功能仍屬「封閉型模組(如單一離職預測或客服助理)」，隨著企業導入企業版生成式AI轉趨普及，人資部門往往因涉及個資，難以將人事數據安全整合至日常工作流中。

而AI資料串接服務為HR工作者開啟更廣的應用情境：在MCP開放標準下，企業慣用的AI工具可直接讀取人事資料，協助人資快速產出決策所需的分析。

鋒形科技Femas HR採用OpenAI、Google、微軟等全球科技巨頭皆已支援的MCP標準，率先突破過往系統藩籬，企業無須另聘工程師開發API，只需通過後台授權，即可要求ChatGPT盤點當天出缺勤、加班異常狀況，或請Claude分析既有人力配置、核對薪資數據，將原本需耗時半天的Excel報表整理，縮短為數秒間的對話體驗，大幅提升工作效率。

延伸閱讀

數位行銷／AI助攻外銷 打造全天候接單引擎

健行科大助企業客製化導入AI 創造看得見的數位改變

台灣空運獲2026 HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎

昕力資訊推出一系列 AI 專用機、以軟體定義硬體 搶攻地端市場！

相關新聞

吳誠文率團訪美國匹茲堡 深化台美AI與機器人科技合作

國科會主委吳誠文近期率團訪美，於於美東時間8月13至14日訪問美國賓州匹茲堡卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University, CMU），與校方高層及研究團隊交流，聚焦人工智慧（AI）、機器人、先進製造及創新研究合作等重要科技議題，以拓展臺灣與美國頂尖學研機構之合作連結。

鄧白氏第3季台灣企業AI動能指數出爐 逾八成企業已見AI投資效益

全球商業數據大廠美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）今日發布2026第3季「台灣企業AI動能指數」調查結果。顯示台灣企業的AI投資已逐步從試驗導入走向成效驗證，逾八成受訪企業表示已從AI專案中觀察到不同程度的投資報酬（ROI）。

吳誠文率團訪美國匹茲堡 深化AI與機器人科技合作

國科會主委吳誠文近期率團訪美，與賓州匹茲堡卡內基美隆大學（CMU）團隊交流，聚焦人工智慧（AI）、機器人等議題。吳誠文表...

高通推Snapdragon C 晶片 宏碁華碩將有相關新品

高通持續布局筆電市場，其推出的Snapdragon C平台，專為入門級筆電打造，預計包括宏碁（2353）、華碩（2357）、惠普與聯想都將推出相關新品。

AI資安威脅進入新階段 資安院建議7點強化防禦

資安院近期示警，人工智慧（AI）正快速降低駭客攻擊門檻，資安威脅已進入新階段，並建議各級機關與企業減少暴露在外的攻擊面、...

人資系統結合AI 出勤跟薪資管理更加精確

雲端人資管理系統（HR SaaS）業者鋒形科技今日宣布推出全台首款人資系統AI資料串接服務應用，主打一鍵安全串接ChatGPT與Claude，讓人資數據對接AI工作流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。