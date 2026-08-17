鋒形科技推全台首款支援MCP標準HR系統 強化AI應用

雲端人資管理系統（HR SaaS）供應商鋒形科技（Femas HR）正式推出全台首款支援MCP（Model Context Protocol）的HR系統應用「Femas HR AI connect：AI資料串接服務（MCP Server）」。鋒形科技表示，企業用戶無須額外寫程式，透過後台授權，即可將系統內人員出勤與薪資等數據，安全連結至企業既有ChatGPT與Claude等AI工具。

鋒形科技共同創辦人暨營運長杜俐芊17日指出，企業主管可以透過與慣用AI工具對話提問形式，取得出缺勤盤點、薪資核對、既有人力配置分析等人事數據。

鋒形科技共同創辦人暨執行長李佳鴻表示，目前多數HR SaaS內建AI功能仍屬「封閉型模組(如單一離職預測或客服助理)」，隨著企業導入企業版生成式AI轉趨普及，人資部門往往因涉及個資，難以將人事數據安全整合至日常工作流中。

而AI資料串接服務為HR工作者開啟更廣的應用情境：在MCP開放標準下，企業慣用的AI工具可直接讀取人事資料，協助人資快速產出決策所需的分析。

鋒形科技Femas HR採用OpenAI、Google、微軟等全球科技巨頭皆已支援的MCP標準，率先突破過往系統藩籬，企業無須另聘工程師開發API，只需通過後台授權，即可要求ChatGPT盤點當天出缺勤、加班異常狀況，或請Claude分析既有人力配置、核對薪資數據，將原本需耗時半天的Excel報表整理，縮短為數秒間的對話體驗，大幅提升工作效率。