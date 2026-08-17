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吳誠文率團訪美國匹茲堡 深化台美 AI 與機器人科技合作

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國科會主委吳誠文日前率團參訪卡內基美隆大學(CMU) AI Science Foundry，聚焦人工智慧（AI）、機器人、先進製造及創新研究合作等重要科技議題。（圖／國科會提供）
國科會主委吳誠文日前率團參訪卡內基美隆大學(CMU) AI Science Foundry，聚焦人工智慧（AI）、機器人、先進製造及創新研究合作等重要科技議題。（圖／國科會提供）

國科會主委吳誠文近期率團訪美，於於美東時間8月13至14日訪問美國賓州匹茲堡卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University, CMU），與校方高層及研究團隊交流，聚焦人工智慧（AI）、機器人、先進製造及創新研究合作等重要科技議題，以拓展臺灣與美國頂尖學研機構之合作連結。

此外，亦藉此次訪問機會拜會匹茲堡市長Corey O'Connor，交流城市創新轉型經驗，以探詢未來與臺灣重要科技聚落合作之潛在機會。

國科會指出，CMU長期位居全球人工智慧與機器人研究領域前列，其電腦科學學院（School of Computer Science, SCS）及機器人研究所（Robotics Institute）在人工智慧、機器人自主系統、具身人工智慧（Embodied AI）及智慧製造等領域具領導地位。訪團此行拜會 CMU電腦科學學院院長 Martial Hebert，雙方就人工智慧與機器人技術發展趨勢、跨領域研究合作及人才培育策略交換意見。

國科會指出，訪團亦參訪該校生物機器人實驗室（Biorobotics Lab）及語言連結行動與世界實驗室（CLAW Lab），深入了解 CMU 在仿生機器人、智慧感知、自然語言理解及具身人工智慧等前瞻技術之最新研究成果。

國科會表示，此次訪問亦高度聚焦於推動科研成果轉化與產學合作之模式。為了解 CMU 如何將基礎研究結合企業需求，訪團實地參訪機器人創新中心（RIC）、製造未來創新中心（MFI）、先進製造機器人研究所（ARM Institute）以及國家機器人工程中心（NREC）。藉由了解美方如何透過跨領域研究、技術移轉、及產業合作機制，促進學術研究成果落地應用，作為臺灣強化科研成果產業化及建構創新生態系的重要參考。

吳誠文在訪問匹茲堡期間拜會匹茲堡市長Corey O'Connor，O'Connor市長說明該市如何由傳統鋼鐵產業，藉由CMU、匹茲堡大學等頂尖科研機構人才，連結企業與新創之創新量能，以建立活絡的科技生態系，將匹茲堡市成功轉型為美國最重要 AI 機器人聚落之一。

國科會則分享台灣在各部會合作下，成功串聯臺南沙崙中心的先進 AI 演算法研究、工研院六甲院區的軟硬體整合驗證，以及柳營科技工業區（柳科）的量產基地，打造完整的機器人「黃金三角」，推動台南古都轉型為前瞻科技新聚落。

吳誠文說明，台灣目前藉由「大南方新矽谷推動方案」，形塑在地優勢及特色，吸引企業及人才落地，以活絡產業發展及科技創新，推動臺南、高雄等南部城市轉型升級，而匹茲堡的成功經驗極具參考價值，期能促成雙方建議緊密之合作夥伴關係。

吳誠文 機器人 科技

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