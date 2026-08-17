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鄧白氏第3季台灣企業 AI 動能指數出爐 逾八成企業已見 AI 投資效益

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣企業AI動能指數在2026年第三季為60，雖較第二季72的高點回落，但仍高於50分的擴張臨界點，顯示企業AI投資與導入仍維持正向動能。但相較日本與南韓本季同為66，台灣指數則較低。圖／鄧白氏
台灣企業AI動能指數在2026年第三季為60，雖較第二季72的高點回落，但仍高於50分的擴張臨界點，顯示企業AI投資與導入仍維持正向動能。但相較日本與南韓本季同為66，台灣指數則較低。圖／鄧白氏

全球商業數據大廠美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）今日發布2026第3季「台灣企業AI動能指數」調查結果。顯示台灣企業的AI投資已逐步從試驗導入走向成效驗證，逾八成受訪企業表示已從AI專案中觀察到不同程度的投資報酬（ROI）。

調查顯示，台灣企業AI動能指數在2026年第3季為60，雖較第2季72的高點回落，但仍高於50分的擴張臨界點 (以 50 為分水嶺，高於 50 代表企業 AI 投入與應用動能進入擴張階段），顯示企業AI投資與導入仍維持正向動能。但相較日本與南韓本季同為66，台灣指數則較低。

然而，調查同時指出，超過半數受訪企業尚未完全建立支撐 AI 規模化部署所需的資料基礎，顯示資料品質、資料治理與整體資料就緒度，將成為企業擴大 AI 應用的下一階段關鍵。

鄧白氏全球業務營運與轉型執行副總裁暨台灣區總經理鮑文安表示：「第3季調查結果反映台灣市場正從快速導入AI的熱潮，轉向更務實的價值驗證階段。企業對AI「是否有效」的疑慮正在降低，開始檢視AI專案是否真正創造可衡量的商業成果，而非僅止於試驗性導入。台灣企業在投資意願、金額與導入速度上均表現積極，也在資料就緒度上相對領先，奠定了紮實基礎；市場討論焦點也逐漸從導入速度，轉向如何讓AI在更大規模的營運場景中穩定、可信地運作。但當AI開始進入授信審查、供應鏈風險評估、法遵審核等決策場景時，資料品質將直接影響AI能否真正規模化落地。我們在與台灣企業的對話中反覆看到同一個趨勢：AI導入的速度，最終會被資料治理的成熟度追上。」

主要調查發現受訪台灣企業已大量啟動AI專案，導入階段持續推進，近七成受訪台灣企業已啟動AI相關計畫，另有三成企業表示仍處於規劃階段，顯示受訪企業幾乎皆已將AI納入其營運與數位轉型進程規劃。

41%受訪企業已進入規模化導入階段。25%受訪企業已將AI營運化並整合至多項核心流程，另有6%開始發展代理式AI (Agentic AI)工作流程，顯示部分企業已從試點與概念驗證逐步邁向更成熟的商業流程整合與營運應用階段。

相較之下，仍有 27% 企業處於規劃或試點階段，顯示多數受訪企業已逐步超越概念驗證（PoC），開始將 AI 應用推進至實際業務流程與營運場景。

AI投資效益逐漸浮現，但效益規模仍待擴大

48%企業表示部分AI試點專案已產生ROI，24%表示多個專案已創造實際商業價值，另有8%企業已實現大規模且明確的AI效益。換言之，超過八成台灣企業已觀察到不同程度的AI投資效益，僅1%表示尚未看到任何回報。

此結果也與全球趨勢相互呼應：全球逾75% 企業已從AI專案中獲得可衡量ROI，其中28%表示已在多個專案中創造廣泛或顯著效益。這代表AI對企業的價值已逐漸從策略願景轉為可量化成果。然而，如何將局部效益擴大為可持續、可治理、可複製的企業級能力，將成為下一階段競爭焦點。

指數 報酬 南韓

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