吳誠文率團訪美國匹茲堡 深化AI與機器人科技合作

國科會主委吳誠文近期率團訪美，與賓州匹茲堡卡內基美隆大學（CMU）團隊交流，聚焦人工智慧（AI）、機器人等議題。吳誠文表示，台美在智慧機器人科技與產業上擁有互補與串接性，台灣具備半導體、資通訊系統製造產業鏈優勢，需引入CMU在創新與系統整合方面的機制與經驗。

國科會今天透過新聞稿表示，CMU長期位居全球人工智慧與機器人研究領域前列，訪團此行拜會CMU電腦科學學院，雙方就AI與機器人技術發展趨勢、跨領域研究合作及人才培育策略交換意見。訪團也參訪CMU生物機器人實驗室、語言連結行動與世界實驗室，深入了解在仿生機器人、智慧感知、自然語言理解等前瞻技術的最新研究成果。

國科會指出，這次訪問高度聚焦於推動科研成果轉化與產學合作的模式。為了解CMU如何將基礎研究結合企業需求，訪團實地參訪機器人創新中心、製造未來創新中心、先進製造機器人研究所以及國家機器人工程中心，作為台灣強化科研成果產業化及建構創新生態系的重要參考。

吳誠文透過臉書（Facebook）表示，在與CMU校方及重要研究機構的座談中，他感受到台美在智慧機器人科技與產業上擁有極高的互補與可串接性，台灣具備全球領先的半導體製造與極為敏捷先進的資通訊系統製造產業鏈，但在應用創新、大型軟體、自主運算演算法以及系統工程上，需要引入像CMU這樣具有美式創新與系統整合的機制與經驗。

國科會指出，吳誠文也拜會匹茲堡市長歐康納（Corey O'Connor）。歐康納說明匹茲堡市如何從傳統鋼鐵產業，藉由CMU、匹茲堡大學等頂尖科研機構人才，連結企業與新創的創新量能，建立活絡的科技生態系，成功轉型為美國最重要AI機器人聚落之一。

國科會分享，台灣在各部會合作下，串聯台南沙崙中心的先進AI演算法研究、工研院六甲院區的軟硬體整合驗證，以及柳營科技工業區的量產基地，打造完整的機器人「黃金三角」，推動台南古都轉型為前瞻科技新聚落。

吳誠文表示，台灣目前藉由大南方新矽谷推動方案，形塑在地優勢及特色，吸引企業及人才落地，活絡產業發展及科技創新，推動台南、高雄等南部城市轉型升級，而匹茲堡的成功經驗極具參考價值，期能促成雙方緊密的合作夥伴關係。