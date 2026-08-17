AI推升出口 明年超額儲蓄估破11兆、投資同步創高

主計總處14日公布最新經濟預測，將2026年全年經濟成長率大幅上修至11.05%，創39年最高水準。主計總處指出，AI熱潮拉動出口規模持續擴大，2027年超額儲蓄規模值預估衝破新台幣11兆元大關，超額儲蓄率也達29.49%，國內投資毛額升至9.2兆元，均創歷史新高。

國民儲蓄毛額與國內投資毛額的差額，又被稱為「超額儲蓄」。近年隨著AI需求推升出口表現，超額儲蓄呈現飛躍式成長，2020年至2023年都還停留在3兆元區間，2024年AI題材逐步發酵，拉動出口表現，超額儲蓄隨之擴大。

2024年超額儲蓄突破4兆元大關，2025年奔向5.6兆元，今年飛越8兆元後，明年將首破10兆元大關、直接衝上11兆元。

值得注意的是，主計總處5月預測今年超額儲蓄為9兆元，最新的8月經濟預測將超額儲蓄下修為8.4兆元。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，AI需求超乎預期強勁，不僅出口暢旺，也拉動投資引擎，由於國內投資毛額顯著成長、續創新高，國民儲蓄毛額與國內投資毛額的差額隨之縮減，因此今年超額儲蓄規模縮水。

蔡鈺泰直言，由此可見，近年超額儲蓄規模快速成長，關鍵是AI熱潮帶動商品順差快速擴增所致，不宜負面解讀。

蔡鈺泰解釋，從國民所得會計恆等式觀點，經常帳順差與超額儲蓄是一體兩面，而商品出口高速成長，催動經常帳順差擴大，導致超額儲蓄同步邁入高檔。

主計總處預測，在今年經濟成長的高基期之下，2027年經濟成長率仍有6.04%的水準；明年超額儲蓄規模突破11兆元，超額儲蓄率29.49%，雙創新高，不過明年國內投資毛額升至9.2兆元，同步改寫新高紀錄。

蔡鈺泰表示，廠商通常對於增加資本支出都會持保守態度，「投資畢竟是花大錢，不希望未來面臨產能過剩的問題」，大部分要看到訂單一直來、有長約，才會放心投資；儘管近年超額儲蓄持續成長，但也看到國內投資毛額屢創新高，凸顯超額儲蓄的成因非資金閒置，而是國內投資雖持續成長，仍不及出口與商品順差擴張力道，廠商並持續積極投資，對AI前景抱持樂觀態度。