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高通推Snapdragon C 晶片 宏碁華碩將有相關新品

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
高通推出Snapdragon C平台。照片/高通提供
高通推出Snapdragon C平台。照片/高通提供

高通持續布局筆電市場，其推出的Snapdragon C平台，專為入門級筆電打造，預計包括宏碁（2353）、華碩（2357）、惠普與聯想都將推出相關新品。

高通指出，此平台專為學生、家庭與小型企業打造，能夠以親民價位兼具流暢效能、出色電池續航力與高能效設計，不僅為消費者提供更多元的選擇，也可進一步提升市場對入門級PC的期待。

高通旗下高通技術公司產品管理副總裁Nitin Kumar表示，Snapdragon C專為滿足入門級筆電市場需求而打造。學生、家庭與小型企業需要可靠、反應流暢，並能因應各種日常任務的裝置，從網頁瀏覽、生產力應用，到串流影音與視訊會議皆能輕鬆應對，同時兼具親民的價格。Snapdragon C專為提供出色的電池續航力與能源效率而打造，與競品相比，在電池供電時具備更佳的能源效率與更快的效能。

高通也提到，此平台讓OEM廠商能夠打造輕薄、低溫且安靜的筆電，進一步提升消費者對入門級筆電的期待。透過宏碁、華碩、惠普（8424）與聯想的支持，正將Snapdragon產品組合拓展至更多元的價格帶，為全球使用者帶來更多選擇、更強效能與更高能源效率。

高通 華碩 宏碁

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