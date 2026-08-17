快訊

1.7萬讚折1.7萬拒出貨！喜傑獅二審大逆轉 「機械反應」不算交易

為3子存入教育基金2300萬 陳幸妤：趙建銘離婚後遲不歸還

聽新聞
0:00 / 0:00

AI資安威脅進入新階段 資安院建議7點強化防禦

中央社／ 台北17日電
資安院近期示警，人工智慧（AI）正快速降低駭客攻擊門檻。示意圖／AI生成
資安院近期示警，人工智慧（AI）正快速降低駭客攻擊門檻。示意圖／AI生成

資安院近期示警，人工智慧（AI）正快速降低駭客攻擊門檻，資安威脅已進入新階段，並建議各級機關與企業減少暴露在外的攻擊面、注意供應鏈安全、建立多層防護、降低洩密傷害、做好營運維持、冷靜應變及即時通報與聯防，強化AI時代防禦韌性。

資安院院長龔化中指出，過去駭客需投入大量時間進行資訊蒐集、漏洞研究、程式撰寫與攻擊測試，如今AI已能協助攻擊者尋找暴露在網路上的系統、分析漏洞、撰寫攻擊程式，因此，機關與企業應提前部署備戰。

龔化中提出7點建議，首先是減少暴露在外的攻擊面，如研發測試使用的遠端伺服器或開發中網站、資訊營運人員使用的跳板機或系統服務帳號、已停用卻未下線的舊系統與服務，以及暫時開放卻忘記關閉的網路服務或帳號，都可能成為AI快速找出的攻擊入口，機關與企業應完整盤點系統與帳號，做好更新及存取限制。

其次為注意供應鏈安全，他提醒，AI已大量用於挖掘開源軟體與資訊系統漏洞，攻擊者取得這些資訊的速度同樣加快，組織須清楚掌握使用中的系統版本、管理人員及漏洞處理權責，建立更新與修補策略，並預先準備緊急隔離與網路阻擋措施。面對快速變化的漏洞環境，重點並非每次都搶第一時間更新，而是具備快速判斷、隔離及修復的能力。

第3，建立多層防護，龔化中表示，進入AI資安攻擊時代，組織不能再期待系統「絕對不會被入侵」，應假設某一層防禦可能遭突破，再由下一層防線攔截，從防火牆、身分驗證、端點防護、網路監控、異常行為偵測、資料保護到事件應變，形成多層防線，避免一個單點故障就讓整個組織失去防禦能力。

第4，降低洩密傷害，龔化中指出，非必要的個資、信用卡資訊、機密文件等敏感資料應盡量不保存，必要保存的資料則須做好分級、權限控管與加密。他也提醒，員工將公司內部資料交給AI工具處理，可能形成新的資料外洩管道，組織應建立清楚的AI使用規範。

第5，做好營運維持，龔化中強調，資安的最終目標不只是防止被攻擊，而是即使被攻擊，組織仍然能夠繼續運作。他說，企業應建立並實際演練營運維持計畫，重點不只是「有備份」，而是確認資料真的能夠還原，企業也應事先考量資安事件發生後的營運資金與替代供應商。

龔化中說，第6是冷靜應變，資安事件發生第一時間不是追究責任，應按照既定的事件應變計畫執行，迅速隔離、確認影響範圍、保全證據、恢復服務，再檢討原因。他認為，應區分「改善制度」和「懲罰個人」，唯有讓第一線人員敢於通報，組織才有可能真正從事件中學習，避免下一次發生更大的事故。

第7，即時通報與聯防，龔化中指出，在AI時代，一家組織發現的攻擊手法，可能在幾個小時內成為另一家組織的災難。因此，更快速的通報、更有效的情資共享，以及政府、企業與資安社群間的聯防更顯重要。

龔化中表示，資安不能只是「各自顧好自己的事情」，政府、企業與資安社群必須一起提高防禦韌性，才能把每一次攻擊的傷害控制在最小範圍。

資安 駭客

延伸閱讀

瑞媒：AI代理工具攻擊台灣為西方一記警鐘

校園暴力頻傳 9大教師工會拋5大防護建議…建立專職校安、暫時隔離機制

駭客稱取得警局監控系統存取權 警政署：非建置路口監視影像

民進黨：AI讓中共介選手段升級 應提高警覺

相關新聞

人資系統結合AI 出勤跟薪資管理更加精確

雲端人資管理系統（HR SaaS）業者鋒形科技今日宣布推出全台首款人資系統AI資料串接服務應用，主打一鍵安全串接ChatGPT與Claude，讓人資數據對接AI工作流。

AI資安威脅進入新階段 資安院建議7點強化防禦

資安院近期示警，人工智慧（AI）正快速降低駭客攻擊門檻，資安威脅已進入新階段，並建議各級機關與企業減少暴露在外的攻擊面、...

致茂客戶追單訂單爆滿產能供不應求 今年成長優於產業

SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展即將登場，近期陸續舉辦展前活動，設備業者營運受關注，量測儀器大廠致茂（2360）受惠於輝達等大客戶持續追單，訂單爆滿且產能供不應求，今年成長動能可望持續優於產業平均。

穎崴去年年薪平均35個月優於產業平均 每半年董座親自和員工交流

穎崴（6515）持續強化人才培育與留才，依據數據，在公司營運獲利持續向上時，穎崴與員工共享AI獲利爆發成果，2025年全年分紅總額達到8億元，年薪平均35個月，非主管平均薪資為155萬元，優於半導體上市櫃公司平均，體現穎崴「共好」的核心價值。同時每半年召開「與總經理有約」，由穎崴董事長王嘉煌親自與員工面對面交流，分享公司營運動態、市場變化，並開放員工直接提問，使管理層能透過傾聽而碰撞出更多的創意與火花。

磷化銦好缺 最大漲價潮來了 全新、聯亞、IET等添動能

AI催動光通訊需求爆發，光通訊必備原料磷化銦（InP）基板與磊晶嚴重供不應求，第4季醞釀再漲價，漲幅將達一成以上，創史上最大漲幅，供應商直言「有錢也未必買得到」。磷化銦市場掀歷來最大漲價潮，全新、聯亞、IET-KY等相關台廠將迎來強勁營運動能。

輝達拍板新電力架構 台鏈跟著衝

輝達罕見在官網更新800VDC（800伏特直流）新世代AI資料中心電力架構技術發展路徑，並預告下半年起啟動，將透過混合式架構，把新一代機架級運算效能導入已建置並投入營運的設施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。