AI資安威脅進入新階段 資安院建議7點強化防禦

資安院近期示警，人工智慧（AI）正快速降低駭客攻擊門檻，資安威脅已進入新階段，並建議各級機關與企業減少暴露在外的攻擊面、注意供應鏈安全、建立多層防護、降低洩密傷害、做好營運維持、冷靜應變及即時通報與聯防，強化AI時代防禦韌性。

資安院院長龔化中指出，過去駭客需投入大量時間進行資訊蒐集、漏洞研究、程式撰寫與攻擊測試，如今AI已能協助攻擊者尋找暴露在網路上的系統、分析漏洞、撰寫攻擊程式，因此，機關與企業應提前部署備戰。

龔化中提出7點建議，首先是減少暴露在外的攻擊面，如研發測試使用的遠端伺服器或開發中網站、資訊營運人員使用的跳板機或系統服務帳號、已停用卻未下線的舊系統與服務，以及暫時開放卻忘記關閉的網路服務或帳號，都可能成為AI快速找出的攻擊入口，機關與企業應完整盤點系統與帳號，做好更新及存取限制。

其次為注意供應鏈安全，他提醒，AI已大量用於挖掘開源軟體與資訊系統漏洞，攻擊者取得這些資訊的速度同樣加快，組織須清楚掌握使用中的系統版本、管理人員及漏洞處理權責，建立更新與修補策略，並預先準備緊急隔離與網路阻擋措施。面對快速變化的漏洞環境，重點並非每次都搶第一時間更新，而是具備快速判斷、隔離及修復的能力。

第3，建立多層防護，龔化中表示，進入AI資安攻擊時代，組織不能再期待系統「絕對不會被入侵」，應假設某一層防禦可能遭突破，再由下一層防線攔截，從防火牆、身分驗證、端點防護、網路監控、異常行為偵測、資料保護到事件應變，形成多層防線，避免一個單點故障就讓整個組織失去防禦能力。

第4，降低洩密傷害，龔化中指出，非必要的個資、信用卡資訊、機密文件等敏感資料應盡量不保存，必要保存的資料則須做好分級、權限控管與加密。他也提醒，員工將公司內部資料交給AI工具處理，可能形成新的資料外洩管道，組織應建立清楚的AI使用規範。

第5，做好營運維持，龔化中強調，資安的最終目標不只是防止被攻擊，而是即使被攻擊，組織仍然能夠繼續運作。他說，企業應建立並實際演練營運維持計畫，重點不只是「有備份」，而是確認資料真的能夠還原，企業也應事先考量資安事件發生後的營運資金與替代供應商。

龔化中說，第6是冷靜應變，資安事件發生第一時間不是追究責任，應按照既定的事件應變計畫執行，迅速隔離、確認影響範圍、保全證據、恢復服務，再檢討原因。他認為，應區分「改善制度」和「懲罰個人」，唯有讓第一線人員敢於通報，組織才有可能真正從事件中學習，避免下一次發生更大的事故。

第7，即時通報與聯防，龔化中指出，在AI時代，一家組織發現的攻擊手法，可能在幾個小時內成為另一家組織的災難。因此，更快速的通報、更有效的情資共享，以及政府、企業與資安社群間的聯防更顯重要。

龔化中表示，資安不能只是「各自顧好自己的事情」，政府、企業與資安社群必須一起提高防禦韌性，才能把每一次攻擊的傷害控制在最小範圍。